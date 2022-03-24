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CHP lideri Kılıçdaroğlu: “Amirallere tek tek ulaşıp o bildiriyi yayımladıkları için teşekkür edilmesi gerekiyor”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Emekli amirallerin Montrö konusunda yaptıkları açıklamaların ne kadar doğru, ne kadar gerçekçi ve öngörülebilir olduğunu Ukrayna-Rusya savaşı bize gösterdi. Amirallere tek tek ulaşıp o bildiriyi yayımladıkları için teşekkür edilmesi gerekiyor” dedi.

Politika 24.03.2022, 12:50
CHP lideri Kılıçdaroğlu: “Amirallere tek tek ulaşıp o bildiriyi yayımladıkları için teşekkür edilmesi gerekiyor”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Emekli amirallerin Montrö konusunda yaptıkları açıklamaların ne kadar doğru, ne kadar gerçekçi ve öngörülebilir olduğunu Ukrayna-Rusya savaşı bize gösterdi. Amirallere tek tek ulaşıp o bildiriyi yayımladıkları için teşekkür edilmesi gerekiyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi’nin ev sahipliğinde muhtarlarla kahvaltıda buluştu. Buluşmada konuşan Kılıçdaroğlu, muhtarlar için yeni bir yasa çıkartılması gerektiğini söyledi. Buluşma sonrasında basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Montrö Boğazlar Sözleşmesi hakkında açıklama yapan 104 generalin Montrö Bildirisi’ni imzaladıkları için onlara teşekkür edilmesi gerektiğini söyledi.

“Muhtarlık yasasına ihtiyacımız var”

İktidara geldikleri zaman bir muhtarlık yasası çıkartacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Önce muhtarları gerçekten demokrasinin temel taşı haline getirmek istiyorsak bir muhtarlık yasasına ihtiyacımız var. Bağımsız, tutarlı bir muhtarlık kanunu olacak. Muhtar eline alacak kanunu, açacak bakacak. Yetkisi, görevi, sorumlulukları nedir? Bunları orada görecek. Böyle bir muhtarlık kanununa ihtiyacımız var. Bu konuda bir çalışma yaptık, bütün muhtar derneklerine gönderdik, eksiğimiz varsa tamamlayın dedik. Daha sonra TBMM’ye sunduk. Çıkmadı, reddedildi. Ama sizlerin oylarıyla iktidara geldiğimizde bu muhtarlık kanununu çıkartacağız” ifadelerini kullandı.

Muhtarlıkların bir kamu kurumu olarak görülmediğini belirten Kılıçdaroğlu, muhtarların kamu görevlisi olarak önünün açılması gerektiğini, bu sayede belediyelerin muhtarlıklarla ortak proje yürütebileceğini söyledi. Ayrıca muhtarların izin konusunda da sorun yaşadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, izin alan muhtarların maaşında kesinti yapılmaması gerektiğini belirtti. Muhtarlar arasında bir iletişimsizlik ve kopukluk olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, Türkiye Belediyeler Birliği gibi Türkiye Muhtarlar Birliği’nin kurulması gerektiğini ifade etti.

“Amirallere tek tek ulaşıp o bildiriyi yayımladıkları için teşekkür edilmesi gerekiyor”

Muhtarlar buluşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, “Emekli amirallerin Montrö konusunda yaptıkları açıklamaların ne kadar doğru, ne kadar gerçekçi ve öngörülebilir olduğunu Ukrayna- Rusya savaşı bize gösterdi. Amirallere tek tek ulaşıp o bildiriyi yayımladıkları için teşekkür edilmesi gerekiyor. Bir gerçeği iktidardan çok daha önce gördüler ve toplumun önüne koydular. İktidarın da o amirallere teşekkür etmesi lazım. Yargı aşamasının bitmesi ve hepsinin beraat etmesi lazım. Açılan dava zaten yersiz bir davaydı. Amirallerin zaten temel görevi budur. Montrö antlaşmasının ne kadar önemli olduğunu, Türkiye açısından, Rusya açısından, Akdeniz, Karadeniz açısından ne kadar önemli olduğunu. Onlar zaten bütün hayatlarını bu işe veriyorlar, bu konularda araştırma yapıyorlar. Onlar kalkıp ‘Boğazdan başka gemiler geçecek, kanaldan başka gemiler geçecek’ diye konuşurken, amiraller büyük bir tehlikeye dikkati çektiler. Bugün onlar tamamen haklılar. Onlara yürekten teşekkür ederim” diye konuştu.

“Yenimahalle muhtarlarıyla güçlü”

Muhtarlıkların devletin ilk kademesi olduğunu vurgulayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da, “Muhtarlar, vatandaşın devlete olan güvenini artıran birinci kademedir. Kentin de halkında sorunlarını en iyi bilen kurum sizlersiniz. Muhtarlık, kentini, mahallesini seven, seçimden seçime değil halkın sorunlarıyla her daim ilgilenen ve devlete olan güveni arttıran tek kurumdur. Günümüzde maalesef muhtarlıklar asıl mesleğinden uzaklaşarak postacılık görevi yapıyor. Asıl göreviniz bu değil. Demokrasiyi kökleştireceksek, Türkiye’de yanlışlıkları giderip hepimizin yaşamaktan mutlu olduğu bir Türkiye kuracaksak size büyük görevler düşüyor. Değişimi siz gerçekleştireceksiniz. Çünkü sorunları siz biliyorsunuz. Sizi dinleyen siyasetçiler de başarıya ulaşıyor. Ben Yenimahalle’de muhtarlarla birlikte hareket ettiğim için bugün Türkiye’deki en güçlü ilçe belediyelerindeniz. Sizinle uyumlu çalışanlar kente değer katar, başarılı olur, yok sayanlar da başarısızlığa mahkumdur. Hepinize başarılar diliyor, özverili çalışmalarınız için teşekkür ediyorum” dedi.

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