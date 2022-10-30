CHP lideri Kılıçdaroğlu: “Acılarımızı kalbimize gömdük ama büyük acılar yaşamak istemiyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyetin 99’uncu yılını kutluyoruz. 99 yılın tarihine baktığınızda acı olaylarla karşılaştık. Darbelerle karşılaştık, başbakanlar, bakanlar idam edildi. Gencecik, filiz gibi evlatlarımız sağdan soldan idam edildi. Şimdi bir yeni bir yüzyıla hazırlık yapmak zorundayız. Acıları kalbimiz gömdük ama büyük acılar yaşamak istemiyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi’nin düzenlediği Cumhuriyet Akademisi Temel Atma Töreni’ne katıldı. Kılıçdaroğlu’na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eşlik etti. Türkiye’nin tarihinde acı dolu zamanlar olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyetin 99’uncu yılını kutluyoruz. 99 yılın tarihine baktığınızda acı olaylarla karşılaştık. Darbelerle karşılaştık, başbakanlar, bakanlar idam edildi. Gencecik, filiz gibi evlatlarımız sağdan soldan idam edildi. Şimdi bir yeni bir yüzyıla hazırlık yapmak zorundayız. Acıları kalbimiz gömdük ama büyük acılar yaşamak istemiyoruz. Beraber Türkiye’yi aydınlığa çıkartmak istiyoruz. Çünkü fazilettir, cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir, demokrasidir, insan haklarıdır, adalettir, hukuktur. Cumhuriyeti böyle değerlendirmemiz lazım. Cumhuriyeti Allah’ın izni ve sizlerin oyları ile 100’üncü yılında demokrasi ile taçlandıracağız” diye konuştu.

“Mutlaka sandığa gidin”

Gençlere seslenerek seçimde oy kullanmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, “Gazi Mustafa Kemal’in size bıraktığı bir miras var. Türkiye’yi size emanet etti. Bu emanetin hakkını teslim etmek zorundasınız. Önümüzde seçimler olacak, sandık gelecek oy kullanmaya gideceksiniz. Sakın ‘bir oyla bir şey olmaz’ demeyin. Mutlaka sandığa gidin elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Demokrasiden yana, insan haklarından yana, özgürlüklerden yana, herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye’den yana oyunuzu kullanın” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı bir kere daha bir televizyon kanalında karşılıklı olarak tartışmaya davet etti.