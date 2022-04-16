CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, evlatlarını kadın cinayetlerinde yitiren ailelerle buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara’da öldürülen Sibel Köksal ve Ebru Yüksel’in ailelerine ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları’nın hayata geçirdiği YaşamHak projesi çerçevesinde ziyaretlerine devam ediyor.

Ankara İl Kadın Kolu Başkanı Ayfer Ayaz, CHP Yenimahalle İlçe Kadın Kolu Başkanı Güzel Gökdurna ve Ankara İl Kadın Kolları yönetiminin eşlik ettiği heyet ilk olarak, Ankara’nın Mamak ilçesinde 2019 yılında öldürülen Sibel Köksal’ın ailesini ziyaret etti. Heyeti Sibel Köksal’ın 9 yaşındaki kızı B. Köksal apartman girişinde karşıladı ve Selvi Kılıçdaroğlu’nun elinden tutarak evlerine götürdü. Sibel Köksal’ın annesi Gülizar Çetin, İbrahim Köksal tarafından öldürüldüğünü anlatırken gözyaşlarına hâkim olamadı.

Yaşadığı keder nedeniyle Parkinson hastası olduğunu anlatan Gülizar Çetin, geride dört torunu kaldığını, iki torununun kendileri ile iki torunun diğer aileyle yaşadığını anlattı. Gülizar Çetin, kızının evli olduğu İbrahim Köksal ile işlettiği çiğ köfte dükkanından kalan borçlar olduğunu, kızının acısı yetmiyormuş gibi bir de katilin borçlarını ödeyemeye zorlandıklarını anlattı.

Acılı anne 9 duruşma boyunca kendilerine destek veren Nazlıaka’ya teşekkür ederek, “Hakkında müebbet hapis cezası istenilen İbrahim Köksal’ın yargılandığı davanın karar duruşması 22 Nisan’da olacak. Adil bir karar çıkmasını bekliyoruz. Tek talebimiz adalet” dedi.

Selvi Kılıçdaroğlu, adaletin sağlanması için CHP ailesi olarak yanlarında olduğunu anlattı, çocukların geleceği için eğitimin çok önemli olduğunun altını çizdi.