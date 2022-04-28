CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektriği açıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği açıldı.

Elektrik faturalarına gelen zamları protesto ettiğini söyleyerek 3 ay elektrik faturasını ödemeyen ve bu nedenle 21 Nisan’da evinin elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektrikleri, bir haftalık protestonun ardından faturayı ödemesiyle tekrar açıldı.