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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Şahinbey ve Karayılan’ın mezarını ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin çalıştayı için geldiği Gaziantep’te, Antep’in kurtuluşunun kahramanlarından Şahinbey ve Karayılan’ın anıt mezarını ziyaret etti.

Politika 19.06.2021, 15:56
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Şahinbey ve Karayılan’ın mezarını ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin çalıştayı için geldiği Gaziantep’te, Antep’in kurtuluşunun kahramanlarından Şahinbey ve Karayılan’ın anıt mezarını ziyaret etti.

Partisinin, ‘Belediye Başkanlı Çalıştayı’ için Gaziantep’e gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kenti gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Tarihi Bakırcılar Çarşısı ve Tahmis Kahvesini de gezen Kılıçdaroğlu vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Kalpak takıp, Karayılan’ın mezarını ziyaret etti.

Esnaflar ile sohbetinin ardından kent tarihinin önemli isimlerinden olan Karayılan’ın mezarını giydiği kalpakla ziyaret eden Kılıçdaroğlu, okunan Kur’an-ı Kerim’i dinleyerek, dua etti. CHP Lideri, daha sonra çalıştayın düzenlendiği otele geçerek partililerle bir araya geldi.
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