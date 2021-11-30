CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Geliyor gelmekte olan... 6 ayda tüm çarklar dönecek, ülke büyüyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendiriyor. Kılıçdaroğlu, konuşmasına geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Sivas İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'a Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Partimizin TBMM Grup Toplantısı https://t.co/VoU6HH7J4I — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 30, 2021

Kılıçdaroğlu, Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz'in vefatı dolayısıyla da başsağlığı diledi.

Tahir Elçi'nin vefat yıldönümü için de konuşan Kılıçdaroğlu, "Kendisinin ailesiyle görüştüm, arkadaşlarımda olayı yakından izliyorlar. Kendisini saygıyla anmak hepimizin ortak görevi olmalı" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun satırbaşları şöyle:

Ekonominin içinde olduğu durumu sadece televizyon ekranlarından değil alandan da gözlüyoruz. Türkiye genelinde bütün arkadaşlarım çaba harcıyorlar. Türkiye coğrafyasının her bölgesine gidiyorlar, vatandaşı dinliyorlar. Çözümlerimizi de anlatıyorlar. Bütün il başkanları, ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kollarından ortak talebim söylediğimiz sözleri gittiğiniz her yerde dillendireceksiniz. Ortak bir ses Türkiye coğrafyasında yankılanmalı. Biz çözümlerimizi anlatmak zorundayız. Umutsuzluğu değil umudu yeşertmek zorundayız. 'Biz Türkiye'nin bütün sorunlarını çözmeye hazırız' diyeceksiniz.

CHP'nin Anadolu ziyaretleri

Ciddi bir sorun ekonomideki sorun. Mutfaklarda yangın olduğunu hepimiz biliyoruz. 30 milletvekili arkadaşımız Nevşehir'e gitti. Bir anne, 'Kapı kapı para dileniyorum. Aylardır pazar yüzü görmedim. Çocuğumu kurtarın. Hurda topluyorum. Millet öldü öldü. Yokluk, yokluk, yokluk' diyor. Saray duyar mı, duyamaz. Saray bunu anlamaz.

16 milletvekilimiz de Iğdır, Kars, Ardahan'a gittiler. Bir tekstilci, 'Bugüne kadar AK Partiye oy vermiştim. Artık oy vermeyeceğim. 15 liraya aldığım ipi artık 40 liraya alıyorum. Müşterinin alım gücü kalmamış' diyor.

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