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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nu ağırladı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu CHP Genel Merkezi’ndeki makamında ağırladı.
Politika 26.05.2022, 20:37
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu CHP Genel Merkezi’ndeki makamında ağırladı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Pazar günü gerçekleşmesi planlanan 6 muhalefet liderinin buluşması öncesinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. CHP Genel Merkezinde gerçekleştirilen buluşmada, Gelecek Partisinde gerçekleşecek bir sonraki buluşmanın ele alındığı öğrenildi.