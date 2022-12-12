CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığı’na yürüdü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 yaşındaki kıza yönelik olarak gerçekleştirildiği iddia edilen cinsel istismara dikkat çekmek için Adalet Bakanlığı’na yürüdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gece saatleri parti grubunu basına kapalı olarak toplayacağını dile getirmişti. Bugün gerçekleştirilen parti grup toplantısının ardından Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri 6 yaşındaki kıza yönelik olarak gerçekleştirildiği iddia edilen cinsel istismara dikkat çekmek için Adalet Bakanlığı’na yürüdü.

Adalet Bakanlığı önünde açıklama gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, “Gerçekten çok öfkeliyim, böyle bir haksızlığı, adaletsizliği kimsenin duymasını ve yaşamasını asla istemem” diye konuştu.