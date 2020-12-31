CHP'li Sağlar'ın başörtüsü açıklamalarına tepkiler çığ gibi

Bakan Gül'den CHP'li Sağlar'a tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP'li Fikri Sağlar'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Ayrımcı siyaset, ötekileştirici dil, kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür. İnsanlık için koronadan tehlikeli bu fikri hortlatmak isteyen zihniyet asla amacına ulaşamayacaktır" dedi.

CHP'li Sağlar'ın katıldığı bir televizyon programında yaptığı "Ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var" açıklamasına Adalet Bakanı Gül'den tepki geldi. Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkes bu ülkenin eşit ve birinci sınıf vatandaşıdır. Ayrımcı siyaset, ötekileştirici dil, kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür. İnsanlık için koronadan tehlikeli bu fikri hortlatmak isteyen zihniyet asla amacına ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan CHP'li Fikri Sağlar'a tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "CHP'li Fikri Sağlar'ın bir televizyon kanalında sarf etmiş olduğu sözler hezeyandır, bölücülüktür. Başörtüsüne dil uzatmak, aklınca türban diyerek bir forma büründüğünü iddia etmek safsatadır."



AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Fikri Sağlar'a tepki

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, “2020 yılının son faşist saldırısı CHP'li Fikri Sağlar'dan geldi. CHP'li Sağlar, ‘Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum' demiş. Doğrudan insanların düşüncelerini, inançlarını ve demokratik haklarını hedef alan barbarca bir nefret söylemidir bu” dedi.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li Fikri Sağlar'a tepki göstererek, “2020 yılının son faşist saldırısı CHP'li Fikri Sağlar'dan geldi. CHP'li Sağlar, ‘Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum' demiş. Doğrudan insanların düşüncelerini, inançlarını ve demokratik haklarını hedef alan barbarca bir nefret söylemidir bu. Adaleti ve insanlığı tehdit eden kılık kıyafet değil bu faşist zihniyettir. Türbanlı bir hakimin adil olamayacağı görüşü barbarca ve nefret suçu içeren bir yaklaşımdır, şiddetle kınıyoruz. CHP'li Fikri Sağlar'ın ‘Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum' ifadesi tam bir bölücülük örneğidir; kendi deyimi ile lafını iade edersek ‘ideolojiktir' ve ‘militanca'dır! Demokrasi ve hukuk düşmanı barbar bir zihniyettir. Düşünce ve inanç temelinde bireyi ve toplumu hedef alan her yaklaşım insanlık suçudur. CHP içinde barbar zihniyetteki bu kafalar, karanlık anlayışları hala topluma dayatma peşindeler. Bu, CHP içinde kronikleşmiş bir vakadır. Bu faşist zihniyet, ötekileştirici, ayrımcı ve özgürlükleri hedef alan yaklaşımları ile ülkemize ve insanımıza kötülük yapmaya devam ediyor. Utanç verici olan bu özgürlük ve inanç düşmanlığı, bazı dönemler kamufle edilmeye çalışılsa da çok geçmeden yeniden gün yüzüne çıkıyor. Barbarlar, tarih boyunca sadece şehirlere, insanlara ve kültürel miraslara saldırmadı. Düşünceye, inanca ve özgürlüklere de saldırdı, yok etmeye çalıştılar. Dayatarak, ötekileştirerek ve reddederek toplum üzerinde baskı kurmaya çalışmak barbarlıktır. Barbarlık pusuda bekliyor" dedi.

"CHP'li Sağlar'ın kadınları rencide eden ve giyim tarzına göre yargılayan nefret dolu açıklaması, bugünün CHP'sinde halen bir zihniyet değişimi ve dönüşümü yaşanmadığını göstermektedir" diyen Çelik, "Demek ki 2021 yılında da faşizmle mücadeleye devam edeceğiz. Bu zihniyetle mücadele bir insanlık vazifesidir. Ülkemizin geleceğini karartmak ve demokrasimizi vesayet altına almak isteyenler fırsat kolluyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü demokratikleşme iradesi sayesinde, ‘başörtüsü yasağı' denilen barbarlık tarihin mezarlığına gömülmüştür. Faşist zihniyetin o utanç verici yasakları yeniden milletimize dayatmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Başörtülü-başörtüsüz ayrımı yapmadan ve her türlü ayrımcılığı reddederek ülkemizin tüm kadın fertlerini saygıyla selamlıyor, kadınlarımızın özgürlüklerinin her zeminde takipçisi olmaya devam edeceğimizi vurguluyoruz. Bu vesileyle tüm kadın hukukçularımıza saygılarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.