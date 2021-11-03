CHP'li Aykut Erdoğdu: Tek dileğim Erdoğan'ın...

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Erdoğdu, WhatsApp'ta Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bir takım mesajların dolaşımda olduğunu ifade etti.

'TEK DİLEĞİM ERDOĞAN’IN SEÇİMLERE...'

Erdoğdu paylaşımının devamında, "Siyasi hayatım Erdoğan ile mücadeleyle geçti… Erdoğan’ın bana açtığı onlarca davada haksızlığa uğradım… Tek dileğim Erdoğan’ın seçimlere sağlıklı ve zinde olarak girmesi ve sandıkta halka hesap vermesi…" ifadelerine yer verdi.

Erdoğdu'nun paylaşımı şu şekilde: