CHP İstanbul milletvekili Sera Kadıgil istifa ederek, Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı

CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa etti.

Sütlü, Türkiye İşçi Partisi'ne katıldığını açıkladı.

İLK AÇIKLAMA

Milletvekili istifa sonrası yaptığı ilk açıklamasında "İnandığım değerleri açıkça ve yüksek sesle temsil etmek için Türkiye İşçi Partisi'ne katılıyorum" dedi.

CHP'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI 135'E DÜŞTÜ

Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün istifası sonrası CHP'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 135'e düşerken Türkiye İşçi Partisi'nin 4'e yükseldi.

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ KİMDİR?

1984 yılı İstanbul doğumlu olan Saliha Sera Kadıgil Sütlü İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Yüksek lisans tezini, Londra Queen Mary Üniversitesi'ndeki araştırmaları sonrasında sinema eserleri üzerine yazdı. İstanbul Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını sürdürmekte olan milletvekili, kültür ve sanat hukuku ile fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar konularında uzmandır.

Avukatlık stajını Ergenekon kumpası davalarında tamamladı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşunun ve sendikanın kurucu avukatlığını ve baş hukuk müşavirliklerini yürüttü.

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu ve son 3 dönemdir Parti Meclisi Üyesi olarak görev aldı.