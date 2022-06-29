CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, partisinden istifa etti!

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi ile yaptığı telefon görüşmesinin kayıtları internette yayınlanmıştı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Aykut Erdoğdu'nun eski eşinin, yeni eşi ile ilgili paylaşımlarına ilişkin yöneltilen soru üzerine, ''Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz'' demişti.

Erdoğdu, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti:

"İstifa benim için aday olmamam, zaten olmam. Buna yenilmiş olmayı da içim elvermiyor bir de uzaktan da olsa destek vermek istiyorum çünkü son üç ay kapandım çalıştım daha da çalışacağım. Tüm kalbimle söylüyorum ben devlette yetiştim. Yurtdışında okudum, halkla ilişkim vardır. Siyasette şu an çok ağır bir kriz yaşıyoruz. Benim de kolum kanadım kırıldı tabii ama dönüp bu ülkeye borcumu ödemek isterim. Hiçbir şeye aday değilim, hiçbir görev talebim yok. Genel Başkan veya parti yönetimi zor durumda bıraktığımı düşünürse hemen, o konuda çekincem yok ama şu an sağlıklı karar verecek durumda değilim çünkü Tuba’nın durumu da çok kötü."

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, yaklaşık üç ay önce boşandığı eski eşi Özge Erdoğdu ve yeni eşi olan CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun arasında bir ses kaydının ortaya çıkması sonrası yaşananlar gündem olmuştu.

Erdoğdu ile 3.5 ay önce ayrıldığı eski eşi Özge Erdoğdu arasında boşanmadan önce geçen özel hayata dair bir konuşma, Twitter’da yayınlanmıştı. Aykut Erdoğdu’nun eski eşi Özge Erdoğdu tarafından paylaşıldığı belirtilen konuşmanın ardından sosyal medyadan bir açıklama yapan Erdoğdu, geçen haftalarda evlendiği eşi CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun’dan özür dilemişti.

Tuba Torun, yaşananlardan sonra hastaneye kaldırılmıştı. Erdoğdu, Tuba Torun’dan özür dileyen bir paylaşımda bulunarak, “Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum…Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba'yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek…” ifadelerine yer vermişti.