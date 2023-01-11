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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a hakaret ettiği gerekçesiyle ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan yargılandığı davada beraat kararı verildi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a hakaret ettiği gerekçesiyle ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan yargılandığı davada beraat kararı verildi.
Politika 11.01.2023, 11:35
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a hakaret ettiği gerekçesiyle ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan yargılandığı davada beraat kararı verildi.