CHP İl Yönetiminin düşürülmesiyle istifa depremi patlak verdi

CHP Tekirdağ İl Başkanlığı Yönetiminin düşürülmesi sonrasında duruma tepki gösteren ilçe başkanları da tek tek istifa etmeye başladı.

Geçen hafta CHP Tekirdağ İl Başkanı Zeynel Şener Saygın’ın CHP’li bazı yöneticiler ve milletvekillerince il yönetiminin düşürüldüğü açıklamasının ardından CHP’li İlçe Başkanları da tek tek istifa etmeye başladı. Bugün CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Aycan Gündüz 20 kişilik yönetim kurulu ile istifalarını bildirdi. Gündüz, açıklamasında CHP Muratlı İlçe Başkanı’nın da bu duruma tepkili olduğu gerekçesiyle istifasını bildirdiğini söyledi.

Gündüz Yaptığı açıklamada, “Bizi izleyen sevgili hemşehrilerimiz ve Cumhuriyet Halk Partili yoldaşlarımız, Tekirdağ İl Başkanlığı Yönetim Kurulu’ndaki 19 üyenin topluca aynı gün istifa ederek İl yönetimini düşürme girişimini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ülkemiz önemli bir dönemece girmişken; partimiz emin adımlarla iktidara yürürken, tamamen kişisel gelecek kaygısının eseri olan, anti demokratik bu siyasi oyunu etik ve doğru bulmuyoruz. Partimiz şahıslara hizmet için değil millete hizmet için vardır. Aynı gün içerisinde istifa ederek tüzük içi bir maddeyi tesadüfi bir durum gibi göstermek suretiyle il başkanlığımızın düşmesine sebep olup çalışmalarını sekteye uğratan ve ardından gelen bu süreci yönetemeyerek parti içi meselemizi tartıştıran bu hareketi kınıyoruz. Partimizin milletimize vaat ettiği güzel yarınları ve aydın Türkiye yolunda bir nefer olarak hizmet etmeye ant içmiş olan bizler; bu tavır ve davranışlardan beslenerek, kendisine çıkar sağlama niyetinde olan kişilerin partimize zarar verdiğini görüyoruz. Bu kişiler kim olursa olsun, parti yönetiminde ne seviyede yetkili ve görevli olurlarsa olsunlar, Tekirdağ ilinde CHP’nin kaybedeceği oy miktarından sorumlu olacağının bilinmesini istiyoruz. Ben sizlerin huzurunda, tüm zorluklara rağmen görevlerini yerine getiren İlçe Yönetim Kurulu Üyelerime teşekkür ediyorum” dedi.

Bir ilçe başkanı daha istifa etti

Gündüz açıklamasının devamında, “Süleymanpaşa İlçe yönetiminde görev alan bizler; tek adam zihniyetinin partiye sıçramasına, hizipçiliğin düstur olmasına, haksızlığın, adaletsizliğin ve hukuksuzluğun hüküm sürmesine kayıtsız kalamayız. Yaşanan bu davranışlara tepkisiz kalmamız düşünülemez. Sandıktan partililerimizin oyları ile çıkan bizler, dik duruşumuzdan taviz vermeden, şahıslara değil millete hizmet etmek için vermiş olduğumuz yeminin gereğini yerine getirip, İlçe yönetim kurulu üyeliklerimizden istifa ediyoruz. Partimize verdiğimiz hizmetin sonlanmasına üzülüyoruz. Ancak; parti içi seçimlerde, teveccüh gösterip destek olan tüm yoldaşların bilmesini isteriz ki Cumhuriyet Halk Partisi bizim yuvamız ve yuvamızı terk etmemiz asla söz konusu olamaz. Partimizin iktidarı için bu çatı altında büyük bir aile olarak mücadele etmeye her zaman devam edeceğiz. Bugün itibariyle 20 ilçe yöneticimiz ve ilçe başkanları olarak ben istifalarımızı ilettik. Aynı zamanda önceki dönem örgütlerden sorumlu başkan yardımcımıza ulaşan bilgiye istinaden Muratlı İlçe Başkanımızda tepkili olup görevi bıraktığını öğrenmiş bulunuyorum” diye konuştu.