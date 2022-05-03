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CHP heyeti İYİ Parti heyeti ile bayramlaştı

Ramazan Bayramı kapsamında Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat başkanlığındaki İYİ Parti heyeti ile bayramlaştı.

Politika 03.05.2022, 11:50
CHP heyeti İYİ Parti heyeti ile bayramlaştı

Ramazan Bayramı kapsamında Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat başkanlığındaki İYİ Parti heyeti ile bayramlaştı.

Ramazan Bayramı’nda gelenekselleşen partiler arası bayramlaşma kapsamında, Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka, Parti Meclisi Üyesi Zeynel Emre, Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer ve Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Canan Taşer’den oluşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti bugün 17 parti ile bayramlaşacak. Bu kapsamda, CHP heyeti, Seçim İşleri Başkanı Dr. Şenol Sunat, Gençlik Politikaları Sosyal Politikalar MYK Başkanı Ceren Genç ve Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Aslan’dan oluşan İYİ Parti heyeti ile bayramlaştı.

İYİ Parti heyetinin bayramını kutladıktan sonra konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nazlıaka, “Yoksulluğun, yoksunluğun olmadığı, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, aile büyüklerinin bayramlarda vereceği harçlık için endişelenmediği, gelenine gidenine, komşusuna bir şeker ikram edeceği zaman bunu bile düşünmek zorunda kalmadığı, her bayram ritüeli olan kendine yeni bir kıyafet almak yerine ‘Bu sene de eski kıyafetlerle idare edeyim’ demek zorunda olmadığı ve özellikle uzaktaki akrabalarını ziyaret etmek isteyenlerin yakıt ücretini, bilet parasını düşünmek zorunda olmadığı, herkesin refah içinde, huzur içinde, barış içinde, mutluluk içinde yaşadığı güzel bayramları kucaklayalım istiyoruz. İnşallah ilk seçimlerden sonra bu söylediklerimizi gerçekleştireceğimiz ortamları hep beraber oluşturacağız” diye konuştu.

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Sunat konuşmasında ise şunları kaydetti:

“İnşallah bu erken, baskın ya da zamanında yapılacak seçimlerde Millet İttifakı başarıya ulaşacak. Bu seçimlerden çıkacak. 13. Cumhurbaşkanı mutlaka Millet İttifakı’nın adayı olacak. Dileğimiz ülkemizin geleceği, adaletin mutlaka sağlanması, yargının bağımsızlığı. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem dediğimiz sistemi bu ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu hiç durmadan anlatmaya çalışıyoruz. Mesele ülkemiz, mesele milletimiz, mesele bu gençlerimizin geleceği. Çok iyi gidiyor. Neticede sonuçlar hepimizin yüzünü güldürmekten ziyade milletimizin yüzünü güldürecek.”

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