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CHP heyeti, deprem bölgesi Elazığ’da çalışmaları yerinde inceledi

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 1 yıla yakın geçmesinin ardından, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, partisinden 30 milletvekili ile deprem bölgesine gelerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Politika 07.01.2021, 18:13
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CHP heyeti, deprem bölgesi Elazığ’da çalışmaları yerinde inceledi

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 1 yıla yakın geçmesinin ardından, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, partisinden 30 milletvekili ile deprem bölgesine gelerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremde 37’si Elazığ’da 4’ü Malatya’da olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla bina ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde TOKİ tarafından Elazığ’da 20 bin konut yapımına start verilerek dönüşüm için çalışmalar başladı. Deprem konutlarının geçtiğimiz aylardan itibaren teslim edilmeye başladığı ve birçoğunun yüzde 90 seviyesine getirildiği Elazığ’a bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ile Elazığ Milletvekili Gürsel Erol koordinesinde 30 milletvekili geldi. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında meydana gelen depremle ilgili son durumu yerinde izlemeye gelen CHP’li vekillerden oluşan heyet, ilk olarak depremin merkez üssü olan Sivrice’ye gitti. Burada sahada yapılan çalışmaları yerinde gören ve vatandaşlarla konuşan milletvekilleri gelen talepleri de not etti. Daha sonra sırasıyla Mustafapaşa ve Aksaray mahallelerindeki deprem konutları, şantiye ve yıkım çalışmalarının sürdüğü alanlarda incelemeler yapan heyet, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Afetlere karşı Deprem Bakanlığı’nın kurulması gerektiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile 30 milletvekilimizle birlikte bugün ve yarın Elazığ’da olacağız. Buraya geliş amacımız, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlatmak. Türkiye bir deprem ülkesi gerçeğini unutmamız gerekiyor. Türkiye’de her an daha şiddetli daha büyük depremler olabilir, bunu unutmamız gerekiyor. O yüzden parti olarak bizim önerilerimiz oldu. Bunlardan birisi mutlak ve mutlak surette bir Deprem Bakanlığı kurulmalıdır. İsmi, “Deprem Bakanlığı Afet İşleri” olabilir. Selleri yangılar ve depremlerle ilgili bakanlık olmalı ve bu bakanlığın daha çok depremle ilgili çalışması gerekiyor, bunu önerdik. En önemlisi deprem fay hatları üzerinde bulunan tüm yerleşim alanları, köy, kasaba, ilçe, illerdeki bütün binaların, bütün yapı stokları çıkartılmalı ve risk analizleri yapılmalı. Bu kapsamda güçlendirme, kentsel dönüşüm ve yıkım ise yıkım ne gibi sebepler varsa bunun gerçekleştirilmesi gerekiyor ki can ve mal kaybımız daha az olsun. Bu amaçla bir yıl kadar önce Elazığ’da yaşanan deprem nedeniyle Elazığ’a geldik. Ne yapıldı, verilen sözler tutuldu mu, bunları tespit edeceğiz” dedi.

"Yapıcı bir siyaset izledik"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise, “24 Ocak gecesi Elazığ’da yaşanan deprem sonrası burada devletin ve milletin varlığını korumak adına vatandaşın mağduriyetlerin giderilmesi adına yapıcı bir siyaset izleyerek gerilim ve karşıtlık bir söylem geliştirmek yerine hükümetin uygulamalarına destek verdik. Bu kapsamda eksik gördüğümüz uygulamalar ile ilgili yönlendirmeler yaparak, doğru çözümlerin neler olması gerektiği konusunda bilgi paylaşımında olduk. Genel Başkanımızın görevlendirmesiyle ilk defa bir ilde yaşanan sorunla ilgili 30 milletvekili görevlendirmesi ilk uygulamadır. Bu uygulamadan dolayı ilin milletvekili olarak son derece memnunum. Sağ olsunlar, milletvekili arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmayarak yerinde tespitler yapıp, bütün Elazığlı hemşerilerimizi dinleyip rapor haline getirerek önce MYK’mıza Genel Başkanımıza sunacağız daha sonra parlamentoda grup başkan vekillerimizin aracılığıyla bütün milletvekili arkadaşlarımız gündem getirecek” ifadelerini kullandı.
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