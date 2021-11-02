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CHP Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “CHP’li belediyelerin olduğu yerlerde karakış fonu benzeri bir çalışmayı büyük ölçüde tamamladık. Bir vatandaşımız doğalgaz, elektrik faturasını ödeyemez duruma gelirse belediyelerimiz devreye girecek” dedi.

Politika 02.11.2021, 18:02
CHP Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “CHP’li belediyelerin olduğu yerlerde karakış fonu benzeri bir çalışmayı büyük ölçüde tamamladık. Bir vatandaşımız doğalgaz, elektrik faturasını ödeyemez duruma gelirse belediyelerimiz devreye girecek” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaoğlu, Cumhuriyet’in 98. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, Atatürk’ün ‘Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir’ dediğini hatırlattı. Kılıçdaroğlu, “Bizim temel hedefimiz, amacımız, felsefemiz de bu. Bunu herkesin bilmesini isterim. Dolayısıyla Mustafa Kemal, irfanı hür, vicdanı hür ve fikri hür gençler istemiştir. Aramızda gençler var. Vicdanınız hür olacak, irfanınız hür olacak ve fikriniz hür olacak. Özgür olacaksınız. Bütün gençlere Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında özgürlük vadediyorum. Onların hayalleri bizim hedefimiz olacak. Bütün gençler, hangi partiden olursa olsun bizi özgürce eleştirebilecek. Bizim alkışa değil, sağlıklı, tutarlı eleştiriye ihtiyacımız var. Hatamızı gösteren, bizim dostlarımızdır. 98 yıldır Cumhuriyet’i kurduk, sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Demokrasimizde aksamalar var, ama bunu telafi edeceğiz. Beraber, 100. yılda güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Diyanet İşleri Bakanlığını eleştirerek, Atatürk’ün emriyle kurulan Diyanet İşleri Başkanlığınca, Cumhuriyet’in yıl dönümünde anılmadığını öne sürerek, “Biz herkesin inancına saygılıyız. En azından kendisini kuran, Diyanet İşleri Başkanlığını kuran bir iradeye, en azından cuma hutbesinde saygı duyulması lazım. Telaffuz edilmesi lazım” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, ilk defa Anıtkabir’e bazı gazete ve televizyon kanallarının Anıtkabir’e alınmamasına ilişkin olarak, “O kararı alanlara açık ve net söylüyorum. Anıtkabir’de bu ülkenin aslanı yatıyor, aslanı. Sizin gücünüz yetmez ona. Ne yaparlarsa yapsınlar, her davranışları kendi sonlarını getiriyor. Bu, milletin vicdanında derin yaralar açıyor. Bunların tamamını iktidarımızda çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“Milleti perişan ettiler. 7,5 milyon kişi asgari ücretin üçte biri kadar gelir elde ediyor. Bu kişilerin sigorta primini devlet ödüyor. Bu iktidar halkın, çiftçinin, emeklinin yanında değil. 83 milyon insan Londra’daki bir avuç tefeciye çalışıyor. Çiftçi perişan vaziyette. Sen bütün parayı dışarıya ödüyorsun. 7 yıldır arka arkaya gelir dolar bazında düşüyor. Bunun faturası 227 milyar dolar. Türkiye, ilk 20 liginden düşmüştür. İlk 10’a çıkaracağız diyorlardı, ilk 20’den düşürdüler."

Kılıçdaroğlu karakış fonu ile ilgili hükümete çağrı yaptığını hatırlatarak, “Doğalgaz, elektrik, su faturaları ağırlaşacak. Kış aylarında elektrik faturalarından KDV’yi, TRT payını kaldırın dedik. CHP’li belediyelerin olduğu yerlerde karakış fonu benzeri bir çalışmayı büyük ölçüde tamamladık. Bir vatandaşımız doğalgaz, elektrik faturasını ödeyemez duruma gelirse belediyelerimiz devreye girecek. Ankara karakış destek paketini açıkladı. 400 milyon liralık doğalgaz yardımı yapacak. Asgari ücret 2 bin 825 lira, açlık sınır 3 bin 93 lira. Bu da Cumhuriyet tarihimizde ilk. Erdoğan’a yine tavsiyem, hemen asgari ücret tespit komisyonunu çağır. ’Asgari ücreti açlık sınırının üzerine çıkarın’ demen lazım. Adı üstünde asgari ücret açlık sınırının altında. Bir ton kömürün fiyatı asgari ücreti geçti, nasıl ısınacak bu insanlar" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmesini eleştiren Kılıçdaroğlu, "Dışarıda tam bir kuzu, gözleri gülüyor Biden’ı görünce. Türkiye böyle bir tabloyla hiç karşılaştı mı? En büyük derdi de bir fotoğraf çektirebilir miyim, 1 saat oturabilir miyim? Bu devletin itibarı yok mu? Yeter ki kendisini huzuruna kabul etsin, bir 10 dakika, 1 saat görüşebilsin” ifadelerini kullandı.

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