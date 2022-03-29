CHP Grup toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Maceracı para ve kur politikalarından vazgeçin. Devlet macerayla yönetilmez” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, altı parti liderinin ikinci kez görüşmesine değinerek, “Aslında toplumun bütün kesimleri orada temsil ediliyor. Devletin karar alma mekanizmalarının bir kişiye teslim edilmesinin getirdiği olumsuzluğu hepimiz geriyoruz. Türkiye’nin bu bataktan çıkması lazım” ifadelerini kullandı.

Bildiri yayımladıklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, “5 temel mesaj var: Birincisi, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş sürecini belirlemek için çalışma grubu oluşturulması kararı alındı. İkincisi, birlikteliğimizi bozmayı amaçlayan seçim kanunu hakkında görüştük. Seçim güvenliğini sağlamak amacıyla bir çalışma grubu daha oluşturduk. ’Buradan tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyoruz; bizler Türkiye’yi karanlık günlerden çıkarma gayreti içindeyiz. Umutlarımız ve inancımız umutları aşacaktır’ diyoruz” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“Toplumun her kesimi sorunları bizim dillendirmemizi istiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan ulaştılar. Ek ders karşılığında çalışanlar. Bunlar, bu isim adı altında bakanlıkta görev yapıyorlar. Aralarında sosyologlar, öğretmenler, hemşireler var. Diğer memurlar gibi görev yapıyorlar. İş güvenlikleri yok. Tam çalışmalarına rağmen izin hakları yok. Aynı işi yapıyorlar ama aylıkları düşük. 21. yüzyılın çağdaş kölesi gibi çalıştırıyorlar. Bunun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı içinde olması."

Kılıçdaroğlu, hükümete beş öneri sunarak, şunları kaydetti:

“Maceracı para ve kur politikalarından vazgeçin. Devlet macerayla yönetilmez. Merkez Bankası’na arkeolog atarsanız liyakat yok demektir. İşi ehline teslim etmek gibi inancımızda da yer alan bir kural var. İkinci tavsiyem, kur korumalı mevduata derhal son verin. Türkiye’yi felakete sürüklüyorsunuz. Fakirden alıp, zengine veriyorsunuz. Dövizi sabit tutamıyorsun. 3 ay için ödenen faiz yüzde 17,75. Devletin kesesinden çıkan, yıllık yüzde 92. Nass dediler, din dediler, iman dediler peki yüzde 92’nin neresinde var? Üçüncü tavsiyem, döviz garantili inşaatlar. Derhal bunu Türk Lirası’na çevir. Biz 5’li çeteye değil, 84 milyona hizmet etmek istiyoruz. Sen 84 milyona hizmet iste her türlü desteği veririz. Dördüncü tavsiyem; Katar aşkından vazgeçin. Tank-paleti verdin. Adamların tank üretmeleri mümkün değil, onu verdiniz. 2018’de tankımız olacaktı, 2022 tank yok. Beşinci tavsiyem; tarımda ve enerjide Türkiye’yi dışa bağımlı hale getirdiler. Yağmur duasına çıkar gibi ayçiçek yağı gemileri gelsin diyoruz.”