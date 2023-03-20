CHP Grup Başkanvekili Özkoç: “(Kılıçdaroğlu’nun adaylığı) Ülkemize, milletimize hayırlı olsun”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, son grup toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun veda konuşması yaptığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için “Ülkemize, milletimize hayırlı olsun” dedi.

Özkoç, CHP kapalı grup toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Özkoç, Kemal Kılıçdaroğlu’nu oy birliği ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiklerini belirterek, “Ülkemize, milletimize hayırlı olsun” dedi.

Toplantıda Kılıçdaroğlu’nun konuşma yapıp yapmadığı sorusu üzerine Özkoç, “Hepimizi duygulandıran, yol yürürken nelere dikkat etmemiz gerektiğini de her zamanki içtenliği ve samimiyeti ile paylaştığı bir konuşma yaptı. Grup olarak son toplantıydı. Kendisine de teşekkür ettik. Veda konuşmasını yaptı. O cumhurbaşkanı adayı ve bizim de 13. Cumhurbaşkanı adayımız olarak çalışmalarına başladı” ifadelerini kullandı.

Özkoç, YSK’ya başvurunun çarşamba günü olacağını sözlerine ekledi.