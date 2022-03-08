CHP Genel Merkezi’nde çalışan kadın personele 8 Mart SMS’i

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla plan yapmaması üzerine, CHP Genel Merkez Sekreteri Derya Gödek kadın personele toplu SMS attırarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerçekleştireceği buluşmaya katılım çağrısı yaptı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” etkinliği planlamaması ve böylesine önemli bir günü pas geçmesini fırsata çeviren CHP Genel Başkan Danışmanı Rasim Bölücek’e yakınlığıyla bilinen CHP Genel Merkez Sekreteri Derya Gödek kadın personele toplu SMS attırarak buluşma çağrısı yaptı.

Gödek’in attırdığı SMS’te şu ifadelere yer verildi:

“Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” nedeniyle 7 Mart 2022 Pazartesi günü saat 11.30’da Parti Meclisi Salonunda Genel Merkezimizin kadın emekçileri ile bir araya gelecektir.”

Kılıçdaroğlu kadın personelleri eleştirdi

Derya Gödek’in planladığı buluşmaya katılım gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde başta Derya Gödek olmak üzere bütün sekreterlere “telefonlara yanıt vermiyorsunuz, biraz daha hassas olun” eleştirisi yaptı, bu eleştiri üzerine salonda bir anda buz kesti.

“Nefesinizi tutun”

Kadınlar gününe özel toplu fotoğraf çekimi esnasında maskelerin çıkarılması fikrine Nazlıaka, “Öyleyse herkes nefesini tutsun” söylemine CHP Genel Başkanı “Yok yok nefesinizi tutmayın salın” yanıtını verdiği öğrenildi.

Böke’den Kılıçdaroğlu’na cevap

CHP Genel Başkanı buluşmayı bitirirken “Bana söyleyecek bir sorununuz var mı?” sorusuna CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’nin “Kadınlar sorun çıkarmaz, sorun çözerler” yanıtı vermesi dikkat çekti.

Başsekreter Gödek ayakta kaldı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü buluşmasını planlayan CHP Genel Merkez Başsekreteri Derya Gödek’in salonda karşı kürsüde oturma planında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi, Gülizar Biçer Karaca, Bülent Kuşoğlu, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın oturmasıyla kendine kürsü de yer bulamadı.

Kılıçdaroğlu’ndan Nazlıaka’ya özel ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 4. katta odası bulunan daha önce ihraç olan sonra partiye dönmek için defalarca PM’den red yiyen, son kez getirilen PM’den yeniden CHP’li olan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’yı makamında özel ziyaret ettiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.