CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan yeni yıl mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni yıl mesajı yayımladı. Kılıçaroğlu mesajında 2021 yılının pandemi nedeniyle zorlu geçtiğini belirtti.

2022 yılının barış ve demokrasi yılı olacağını temenni eden Kılıçdaroğlu, yeni yılda tüm vatandaşlarla el ele vereceklerini söyledi.

Bu yılın ekonomi ve demokrasi anlamında zor geçtiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Bu yıl ekonomimiz gibi demokrasimiz de her gün yeni bir darbe aldı. Boğaziçi Üniversitesi’nin demir kapısına kelepçe vurulması ile ‘Merhaba’ dediğimiz 2021 yılını, Milli Eğitim Bakanlığı kapısına takılan asma kilit ile uğurluyoruz. Ancak milletimiz unutmasın ki, gecenin en karanlık anındayız, yani şafak sökmek üzere. 2022 yılında başta gençler ve kadınlar olmak üzere, çiftçiyle, emekliyle, esnafla, sanayiciyle, apartman görevlileriyle, devletine bağlı namuslu bürokratlarla el ele vereceğiz. Güzel Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak üzere çıktığımız bu yolda, inanıyorum ki, milletimizle birlikte zafere ulaşacağız. İnanıyorum ki 2022, umudun, birlikteliğin, barışın, kucaklaşmanın, insan onuruna yaraşır bir yaşamın, demokrasi zaferinin, liyakatin, şeffaflığın, kuvvetler ayrılığının, kirlilikten arınmış namuslu siyasetin ve ‘Yaşasın tam bağımsız Türkiye’ diyen gerçek vatanseverlerin yılı olacak” dedi.

2022 yılının Cumhuriyetin 100. yılına hazırlandığı bir yıl olacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırdığımızda, milletimiz demokrasi ve hukukun üstünlüğüyle, çiftçimiz tarlasıyla, evlatlarımız bilimle, çağdaş ve laik eğitimle buluşacak. 2022 milletimizin ayağa kalktığı, görkemli Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına hazırlandığı bir yıl olacak. Yeter ki milletimiz ‘yeter’ desin. Bu duygu ve düşüncelerle, terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize mutlu bir yaşam diliyorum. 2022 yılının, ülkemiz, bölgemiz ve tüm dünyaya sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Tüm milletimizin yeni yılını, yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.