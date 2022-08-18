CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan şehit ailelerine taziye telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Pençe Kilit Harekat Bölgesinde şehit düşen Piyade Teğmen Ömer Bağra, Piyade Uzman Çavuş Halil Koç ve Sözleşmeli Er Mahsun Şimşek ile Şanlıurfa’da şehit düşen Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu ve Şemdinli’de şehit düşen Uzman Çavuş Atakan Çakır’ın ailelerini telefonla aradı. Şehitlere Allah’tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, ailelerine de başsağlığı dileklerini iletti.