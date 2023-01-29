CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya geçmiş olsun mektubu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya geçmiş olsun mektubu gönderdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya geçmiş olsun mektubu gönderdi. Kılıçdaroğlu mektubunda, "Sayın Başbakan, bu hafta sonu 27 ve 28 Ocak tarihlerinde Kudüs’te yaşanan silahlı saldırılı şiddet eylemlerinde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle duyduğumuz üzüntüyü dile getirmek isteriz." ifadelerine yer verdi. Kılıçdaroğlu, "İsrail halkıyla dayanışma içerisinde acınızı paylaşıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile hükümetinize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Olayların tırmanmaya ve bölgemizde yeni bir şiddet sarmalına yol açmaması en büyük temennimizdir." dedi.