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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan, Beyaz için taziye ziyareti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Prof. Dr. Zekeriya Beyaz’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Politika 16.04.2022, 11:29
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Prof. Dr. Zekeriya Beyaz’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Prof. Dr. Zekeriya Beyaz’ın İstanbul Esenler’de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.
Kılıçdaroğlu’na taziye ziyaretinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.