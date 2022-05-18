CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan ’19 Mayıs’ mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında Cumhuriyet düşüyle yola çıkılan o kutlu yürüyüşün 103’üncü yıl dönümünde olunduğunu belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, halkın yüksek vatan sevgisine güvendiğini ifade ederek, "Emperyalizme ve iş birlikçilerine karşı başlattığı bu onurlu savaşta milletimiz de onu bağrına basmış, vatanını canıyla, kanıyla, gözyaşıyla işgalden kurtarmıştır” dedi. Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

“Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs’ı gençlere armağan etmenin yanında, Cumhuriyetimizi de onlara emanet etmiştir. Bağımsızlığımızı kazanmamızın ardından Türkiye bir kez daha gençlerinden çok şey beklemektedir. Bu duygu ve düşüncelerle bağımsızlığımızın nişanesi olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Bağımsızlık, Cumhuriyet ve demokrasi mücadelesinin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile terörle mücadelede şehit düşen evlatlarımızı rahmetle anıyorum.”