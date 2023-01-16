CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na Amerika üniformalı tepki

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan grup, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, komuta kademesine yönelik sözleri nedeniyle protesto etti. Pankart ve sloganlar eşlinde açıklamalarda bulunan grup, Kılıçdaroğlu’nun maskesini üzerinde Amerika üniforması olan cansız mankeni büyükelçiliğin önüne koyarak duruma tepki gösterdi.

“Türk ordusuna saldıran Amerika’nın aparatı olur”

Grup adına açıklamalarda bulunan TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, “Türk ordusuna düşmanlığın en son ve çarpıcı örneğini geçen hafta yaşadık. Türk ordusuna, ‘cepheden kaçacaksınız, firar edeceksiniz, kariyer değiştirin, haddinizi bilin’ diyen bir Kılıçoğlu var karşımızda. Hangi operasyonun kuklası olduğunuzu çok iyi biliyoruz. ABD’nin operasyon memurluğunda kendi ordusunda karşı kullanılan bir aparata dönüştüğünüzü herkes biliyor. Türk ordusuna saldıran Amerika’nın aparatı olur” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de rahat rahat Amerikancılık yapmanıza izin vermeyeceğiz”

6’lı masanın Amerika’nın çıkarlarına yönelik hareket ettiğini öne süren Çetin, “CHP yönetimi bir yandan savunma sanayimizi, bir yandan da HDP ile kol kola kimyasal silah iftirası atıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, çok boyutlu, çok cepheli ama tek hedefli bir operasyonun hedefidir. Askere düşmanlık, düşmana askerliktir. Bu planın bir parçasısınız. Burası sizin ve 6’lı masanın genel merkezi. Asıl haddini bilecek olan sizsiniz. Size haddinizi bildireceğiz. Bu Amerikan memurlarının gittiği her yerde karşılarına Türkiye Gençlik Birliği çıkacak. Türkiye’de rahat rahat Amerikancılık yapmanıza izin vermeyeceğiz. Türk ordusunu karalama operasyonlarının başarılı olma şansı sıfırdır. Bu plana piyonluk edenler Türk milleti duvarına çarpacaktır” diye konuştu.