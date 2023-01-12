CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yörük Türkmen Temsilcileri ile bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde Yörük Türkmen vakıf, dernek, federasyon ve konfederasyon temsilcileri ile bir araya geldi.

Yörük Türkmen Derneklerinin temsilcilerinden oluşan Yörük Türkmen Masası, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Yörük Türkmen Masası olarak 28 Ocak’ta Konya Akşehir’de “Büyük Yörük Türkmen Buluşması” yapılacağını söyleyen temsilciler, Kılıçdaroğlu’nu Büyük Yörük Türkmen Buluşması’na davet etti.

Türkiye’de 6 bölgede, 39 ilde örgütlenen Yörük Türkmen Masası 28 Ocak’ta Konya Akşehir’de “Büyük Yörük Türkmen Buluşmasını” organize etti. Yörüklerin, yaşadıkları sorunların ve çözümlerinin bu buluşmada dile getirilmesi planlanıyor.

CHP Genel Merkezi’nde Yörük Türkmenleri dinleyen Kılıçdaroğlu’nun 28 Ocak’ta Konya Akşehir’de gerçekleştirilecek olan Büyük Yörük Türkmen Buluşması’na Yörük Türkmen Masası’nın davetlisi olarak katılması bekleniyor.