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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Uzun yıllardır ilk kez CHP toplumun bütün sorunlarına eğildi”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Uzun yıllardır ilk kez CHP toplumun bütün sorunlarına eğildi. Sağlıklı çözümler üretti” dedi.

Politika 20.03.2022, 14:40
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Uzun yıllardır ilk kez CHP toplumun bütün sorunlarına eğildi”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Uzun yıllardır ilk kez CHP toplumun bütün sorunlarına eğildi. Sağlıklı çözümler üretti” dedi.

CHP’nin önümüzdeki seçim döneminde ilk kez oy kullanacak gençlere yönelik “Güç sende, senin elinde" sloganıyla hazırladığı kampanyanın lansman toplantısı Kadıköy Alan’da gerçekleştirildi. Lansmana CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftanoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve gençler katıldı. Programda konuşan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, partisinin gençlere yönelik proje ve vaatlerini, gençlik politikalarını aktardı. Programda ayrıca İstanbul’un 39 ilçesinden gençlerle canlı bağlantılar yapıldı.

“6 milyon 300 bin genç ilk kez oy kullanacak”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu programda yaptığı konuşmada, “Uzun yıllardır ilk kez CHP toplumun bütün sorunlarına eğildi. Sağlıklı çözümler üretti. CHP’li olmak kolay değildir. CHP’li olmak sorunlara eğilmektir. CHP’li olmak insanların kimlikleri üzerinden siyaset yapmamak demektir. CHP’li olmak demek, demokrasiyi sonuna kadar savunmak demektir. Aslında insan olmak demektir. Kendini tarihini iyi bilmek demektir. Gençlerinden apartman görevlisine, sanayicisinden çiftçisine kadar herkesin bir sorunu var. Bu sorunları kiminle aşacağız? Bu sorunları birlikte aşacağız. 6 milyon 300 bin genç ilk kez oy kullanacak. Yeni bir parti görmedi bu gençler. Türkiye’yi sorun yumağı haline getireni gördünüz. Bu sorunu sandığa giderek çözeceğiz. Zenginliğimizi düşmanca kullanmak isteyenlere fırsat vermek istemiyoruz. Güç sizde, sizin elinizde. Sandığa giderek değişimi siz yapacaksınız. Dünya siyaset tarihine güzel bir mesaj vermiş olacaksınız“ dedi.

“Siyasi Partiler Yasası’nı değiştirmek istiyorlar”

Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyetin bugünkü gücünde gençler olağanüstü roller edindi. O mücadeleler sonrası Cumhuriyet kuruldu. Birileri sizin gücünüzden korkuyor. ‘Biz hep beraber seni göndereceğiz’ diyeceksiniz. Siyasi Partiler Yasası’nı değiştirmek istiyorlar. Koltuğumuzu nasıl koruruz diye. Bilin ki siyasetçi koltuğuna mahkum olmaz. Siyasetçi ülkenin sorunlarına yönelir. Her şeyi önceden gördük. Türkiye’nin nereye gideceğini de önceden gördük. Bir gıda krizi olacağını da, ekonominin de gidişatını önceden gördük. Uyardık. Nasıl çözüleceğini de anlattık. ’Siz bilmiyorsunuz’ dediler. Sizler artık en önemli aktör konumundasınız. İstanbullu gençler olarak sizler Şanlıurfa, Rize, Diyarbakır’ın da gençleriyle de buluşacaksınız. Yani bütün coğrafyadaki gençlerle buluşacaksınız. Bir politikacının alkıştan çok eleştiriye ihtiyacı var. Eleştiriden ders çıkarmak değerlidir. Siz alanda çalışırken elbet eleştiriler gelecektir. Sabırla dinleyin. Geleceği belirleyecek olan sizlersiniz” diye konuştu.

“Helalleşme budur dersiniz”

Helalleşme konusuna değinen Kılıçdaroğlu, “İnsanlar suçsuz yere tutuklanmışsa devletin bu insanlarla helalleşmesi gerekiyor. Gücü kullanan kişinin haksızlık yaptığı kişiye ’beni affet’ demesi gerekir. Helalleşmeden kast ettiğimiz budur. Size alanda bu sorular gelirse ’helalleşme budur’ dersiniz. Belediye başkanlarımız tarih yazıyor. ‘Doğalgaz faturalarını bile teröristler belirleyecek’ diyorlardı. Bugün tam tersi şeyler oldu. Bizim başkanlarımızın olduğu yerde hiçbir çocuk yatağa aç girmiyor. Başkanlarımıza ’her yere kreş açın’ dedim. Anneler de iş hayatına atılsın, ev ekonomisine katkıda bulunsun. Biz bütün hedeflerimize ulaşmak için bize çıkarılan engelleri aşacağız” dedi.

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