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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu TIP Genel Başkanı Baş ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş görüştü.

Politika 03.03.2023, 15:01
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu TIP Genel Başkanı Baş ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş görüştü.

Kılıçdaroğlu ile Baş TBMM’de görüştü. Baş’a İstanbul milletvekili Ahmet Şık eşlik ederken, Kılıçdaroğlu’na da CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İzmir milletvekili Selin Sayek Böke, Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.

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