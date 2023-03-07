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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu TBMM’de
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM’ye geldi.
Politika 07.03.2023, 13:21
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM’ye geldi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM’ye geldi. Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, İdari Amiri Mehmet Göker, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Engin Altay, Engin Özkoç, milletvekilleri ve partililer tarafından karşılandı.
Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ile partililerin ellerini sıktı ve makamına geçti. Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı’nda konuşacak.