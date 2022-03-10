CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sur esnafını ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır’ın Sur ilçesinde esnafı ziyaret etti. Ziyaretinde Dengbej Kültür Evinde açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin, ‘Diyarbakır annelerini ziyaret edecek misiniz? sorusuna cevap vermeden ayrıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iki günlük Diyarbakır programına Sur ilçesinde esnaf ziyaretiyle başladı.

Melikahmet Caddesinde bulunan esnafı tek tek dolaşan Kılıçdaroğlu, esnafın sorun ve sıkıntılarını dinledikten sonra Dengbej Kültür Evine geçti.

Kültür evi yetkilisi ve burada bulunan ses sanatçılarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Kürtçe uzun hava dinledikten sonra, Dengbej kültürünün çok zengin bir kültür olduğunu ve kaybolmasını istemediklerini belirterek, bunun yaşatılması için verilen mücadelenin takdire değer olduğunu söyledikten dışarıya çıkarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, “İnşallah hep birlikte Türkiye’nin var olan sorunlarının tamamını çözeceğiz. Hiç endişe etmeyin” dedikten sonra gazetecilerin, ‘Diyarbakır annelerini ziyaret edecek misiniz? sorusuna yanıt vermeyerek Dengej evinden ayrıldı.