CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Sultanbeyli’nin Cumhuriyet Halk Partisi için zor bir ilçe olduğunun farkındayım"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Sultanbeyli İlçe Başkanlığı’nın üye katılım törenine katıldı. Törende konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, “Sultanbeyli’nin Cumhuriyet Halk Partisi için zor bir ilçe olduğunun farkındayım. Aramızda bir duvar vardı, o duvarın yıkılması lazımdı. Duvarın örülmesinde bizim de kusurumuz var bizim de kabahatimiz var” dedi.

Sultanbeyli CHP İlçe Başkanlığı’nın üye katılım töreni Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Üye katılım Töreni’ne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Balkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay katıldı. Törende daha önce hiç siyasi parti kaydı olmayan ve farklı siyasi partilerden üyeliği bulunan 400 kişi törenle Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye oldu. Kılıçdaroğlu yeni üyelere parti rozeti takarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Aramızda bir duvar vardı, o duvarın yıkılması lazımdı. Duvarın örülmesinde bizim de kusurumuz var"

Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sultanbeyli’ni biliyorum, 12 yılım İstanbul’da geçti. 3 evladım var üçü de İstanbul doğumlu dolayısıyla İstanbul’um yabancısı değilim. İstanbul’un milletvekilliğini de yaptım. Sultanbeyli’nin Cumhuriyet Halk Partisi için zor bir ilçe olduğunun da farkındayım. Buraya çok geldim, vatandaşlarla sohbet ettik, ev ziyaretlerinde bulunduk. Aramızda bir duvar vardı o duvarın yıkılması lazımdı. Duvarın örülmesinde bizim de kusurumuz var bizim de kabahatimiz var. Vatandaşa ulaşma konusunda yeteri kadar çalışmadık, onların dertleriyle yeteri kadar dertlenmedik, onların sofralarına oturmadık, onların kahvesini çayını içmedik. Oturduk Ankara’da konuştuk bize oy verin dedik. Vatandaşlar da haklı olarak ’kardeşim geldin mi, oturdun mu, bir derdimi dinledin mi, benim derdim nedir onu anlatayım ondan sonra beni partiye davet et.’ Şundan bütün Sultanbeyli kardeşlerimin emin olmasını isterim. Türkiye’de yeni bir sürecin başladığını hepiniz bilin lütfen” dedi.