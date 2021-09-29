CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Polis teşkilatı mensuplarına emekliler de dahil olmak üzere şükran borçluyuz’’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polislerde 3600 ek gösterge için mücadele edeceklerini belirterek, "Bütün polis teşkilatı mensuplarına emekliler de dahil olmak üzere şükran borçluyuz’’ dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen Emekli Emniyet Mensupları Buluşması’na katıldı. Ana konusu ‘3600 Ek Gösterge’ olan programa Kılıçdaroğlu’nun yanısıra CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Emekli Emniyet Müdürleri Derneği Genel Başkanı İsmail Çalışkan ve çok sayıda emekli emniyet mensubu katıldı. Programda bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "Genelde ben 3600’ü ilk söylediğimde mitinglerde bizim güvenliğimizi sağlayan polis arkadaşların talebi olarak bana geldi. Sokakta bizim korumamızı yapacak olan, mitingin güvenliğini sağlayacak olan polis arkadaşların talebiydi. Bizim can ve mal güvenliğimizi koruyan, akşam yatağımızda, evimizde televizyon izlerken, arkadaşlarımızla sohbet edip kahvede oyun oynarken güvenliğimizi sağlayan polisleri bazen görmüyoruz, bazen duymuyoruz ama onlar bir kentin, bir ülkenin gerçekten güvenliğini sağlayan ana aktörler. O nedenle bütün polis teşkilatı mensuplarına emekliler de dahil olmak üzere şükran borçluyuz’’ diye konuştu.

"Siyaset polise müdahale etmemeli"

Polisin siyaset müdahalesi olmadan işlerini daha iyi yapacağını belirten Kılıçdaroğlu şunları dedi:

"Siyaset kurumu sadece emniyete değil, adalet kurumuna da nüfuz ediyor. Orada bazı kişilerin özel olarak korunmasını sağlıyor. Zindaşti’yi siz yakaladınız ama Zindaşti’yi hakim serbest bıraktı. Arkasından ‘nasıl serbest bırakıldı’ denildi. Zindaşti’yi aradılar, Zindaşti toz oldu. Aynı şekilde iki askerimizi yakarak şehit ettiler. Talimatı veren kişi hapisteydi, ne hikmetse birileri araya girdi adamı serbest bıraktılar. Bir gazeteci bunu öğrendi, bir köşe yazısı yazdı. Nasıl olur bu kişi serbest kalır Gaziantep’te. Bir de dükkan açmış. Hemen harekete geçildi, yeniden yakalandı, yeniden hapse atıldı. Meslekte, görevde yükselme objektif kurallara bağlı olmak zorundadır. Bir siyasetçinin devreye girmesiyle bir kişi emniyet müdürü olmamalıdır. Bir kişi daire başkanı, genel müdür yardımcısı, genel müdür olmamalıdır. Liyakat dediğimiz kavram, özellikle polis teşkilatı içerisinde çok ama çok önemlidir."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Emekli Emniyet Mensupları Buluşması’nın ardından Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin büyükelçileri ile buluştu. Program, basına kapalı devam etti.