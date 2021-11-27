CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Öğretmenler Meslek Kanunu diye özel bir yasanın çıkması lazım”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Öğretmenler Meslek Kanunu diye özel bir yasanın çıkması lazım. Nasıl hakimler ve savcılar için ayrı bir kanun varsa öğretmenler içinde ayrı bir kanun olması lazım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı’na katıldı. Ankara’da bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Kılıçdaroğlu, öğretmenlerin toplumun gelişmesinde yapı taşı olduğunu söyleyerek onlara verilen değerin daha da arttırılması gerektiğini söyledi. Eğitimin bir toplumun gelişmesinde en önemli etkenlerden bir tanesi olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmenlerinde bu kapsamda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini bunun için ise refah seviyesinin yukarıya çıkartılmasının mecburi olduğunu ifade etti. İktidara geldikleri takdirde öğretmen ve eğitim sisteminde de düzenlemeler yapacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, vatandaşlara endişe içerisinde bulunmama çağrısında bulundu.

“Öğretmenler Meslek Kanunu diye özel bir yasanın çıkması lazım”

Öğretmenlerinde özel haklara ve yasalara sahip olması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Öğretmenler Meslek Kanunu diye özel bir yasanın çıkması lazım. Nasıl hakimler ve savcılar için ayrı bir kanun varsa öğretmenler içinde ayrı bir kanun olması lazım. Özlük haklarının ayrı bir yasada düzenlenmesi lazım. O toplumun çok ayrıcalıklı bir kesimini temsil ediyor öğretmen. Sıradan bir meslek değil öğretmenlik. Bir toplumu eğiten, bize dünyayı, kainatı keşfetmeyi öğreten daha nitelikli, daha kaliteli soru sormamızın yollarını açan, ufkumuzu genişleten bir kişidir öğretmen. O zaman bugün 657 cenderesinden çıkartıp farklı bir yere oturtmamız lazım” diye konuştu.