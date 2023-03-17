CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Milli Yol Partisi Başkanı Çayır’ı ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır’ı ziyaret etti.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYP Genel Başkanı Remzi Çayır’ı MYP Genel Merkezinde ziyaret etti. İkili arasındaki görüşme hala devam ediyor. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun, MYP ziyaretinin ardından Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı makamında ziyaret etmesi bekleniyor.