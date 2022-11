CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Kavgayı değil kucaklaşmayı savunan biziz, helalleşmeden yana olan biziz"

CHP Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kavgayı değil kucaklaşmayı savunan biziz, helalleşmeden yana olan biziz. 85 milyonu kucaklamak istiyoruz; beraber yaşamak istiyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, sandığa giderken her bir vatandaşın sorumluluğu olduğunu söyleyerek, “Benim de sorumluluğum var. Benim kadar sıradan vatandaşın sorumluluğu var. Kimsenin yaşam tarzına müdahale etmek istemiyorsanız oyunuzu bize vereceksiniz. Bu ülkede barışın adresi biziz. Kavgayı değil kucaklaşmayı savunan biziz, helalleşmeden yana olan biziz. 85 milyonu kucaklamak istiyoruz; beraber yaşamak istiyoruz. Sorunlarımız var. Her gün yeni bir sorunla karşılaşıyoruz. Biz bunu yaptığımız zaman ülkeye demokrasi getireceğiz. Her evde endişe var, gelir düzeyi ne olursa olsun. Dertleri farklı olabilir ama endişe var. Elin oğlu diğer ülkeler refah içinde yaşarken biz neden derin yoksulluk ile karşı olalım. Neden evlerde huzur olmasın? Bizim neyimiz eksik? Siyasetin kör kuyusuna ülkeyi sokamazsınız” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, terör saldırıları ile ilgili olarak ise, “Terör bir insanlık suçudur, anlatmak zorundayız. Terör, iç politika malzemesi olmamalı. Terör bir insanlık suçu ise, hepimiz insana saygı duyuyorsak terör konusunda beraber olmak zorundayız. Biz CHP’yiz, biz halkın partisiyiz. Ülkemizin yeniden inşa etmek istiyoruz. Herkesin huzur içinde yaşadığı ülke istiyoruz. Bombalar atıldı, insanlar hayatlarını kaybettiler. Güvenlik güçlerine teşekkür ediyoruz, yakaladılar. Bu terörist sınırdan kim geçirdi? Sınırları neden kontrol etmiyorsunuz? Teröristler aramızda geziyor. Biz bunu söylediğimizde ayakkabı numaralarını biliyoruz, biliyorsan nasıl oldu? Benim bunu bilme hakkım var. Terör başımızın belası, önlem alacaksınız. Bir insanlık belası var, buna karşı ciddi önlemler alın. Terörist dediğin sadece bir yönü ile değil, uyuşturucu teröristi de var. Gençleri zehirliyorlar. Onlar da aynı şey. Tonlarca uyuşturucu bu ülkeye nasıl giriyor?” değerlendirmesini yaptı.