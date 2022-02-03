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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Kadınlar çok güçlü ama parçalanan bir yapı sesinizin duyulmasına engel olabiliyor”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sorunlarınıza beraber sahip çıkmanız lazım. Bunu yaparsanız en büyük güçsünüz zaten. Türkiye’de sizden güçlü kimse yok aslında. Kadınlar çok güçlü ama parçalanan bir yapı sesinizin duyulmasına engel olabiliyor” dedi.

Politika 03.02.2022, 11:57 03.02.2022, 12:03
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Kadınlar çok güçlü ama parçalanan bir yapı sesinizin duyulmasına engel olabiliyor”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sorunlarınıza beraber sahip çıkmanız lazım. Bunu yaparsanız en büyük güçsünüz zaten. Türkiye’de sizden güçlü kimse yok aslında. Kadınlar çok güçlü ama parçalanan bir yapı sesinizin duyulmasına engel olabiliyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen Kadın İstihdamı Buluşması’na katıldı. Burada yaptığı konuşmada ‘helalleşme’ kavramını hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Bir araya gelip helalleşmemiz lazım. Tarlada çalışan ve yıllarını veren bir kişinin eğer sosyal güvenliği sağlanmıyorsa, bu kadar emek harcadığı halde hastaneye düştüğünde sahipsiz kalıyorsa devletin onunla helalleşmesi lazım. Sen çalıştın arkada, yıllarını verdin bu işe. Senin sigortan yatmadıysa sosyal devlet olarak bunu benim karşılamam demesi lazım. Bunlar olmayacaksa ne olacak? Kamplaştı toplum bunun farkındayım. Birbirimize farklı gözlerle baktık bunun da farkındayım ama bunu kaldırması lazım” diye konuştu.

Kadınların günün 24 saati çalıştığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Tek sorununuz var, birlik olmanız lazım, beraber olmanız lazım. Farklı bölgelerde yaşayabilirsiniz, eğitim düzeyiniz farklı olabilir, farklı kimlikleriniz, inançlarınız olabilir ama birlik olmanız lazım. Sorunlarınıza beraber sahip çıkmanız lazım. Bunu yaparsanız en büyük güçsünüz zaten. Türkiye’de sizden güçlü kimse yok aslında. Kadınlar çok güçlü ama parçalanan bir yapı sesinizin duyulmasına engel olabiliyor” açıklamasında bulundu.

Kadınların çalıştığı zaman kişi başına düşen gelirin çok daha fazla olacağına değinen Kılıçdaroğlu, kadınların üretim zincirinin bir parçası olması gerektiğini ve bu sayede Türkiye’nin çok daha hızlı büyüyeceğini kaydetti.

Genel Başkan Kııçdaroğlu, kadının istihdama nasıl kazandırılacağına yönelik ise, “Hepiniz vergi veriyorsunuz. Sigortalı olup olmadığınızın hiçbir önemi yok. Çocuğunuz ekmek alırken, su alırken vergi ödersiniz. O zaman sizin ödediğiniz vergiler istihdam oluşturacak. Ödediğiniz vergilerle yatırım yapılması lazım. Sizin evlatlarınızın iş sahibi olması lazım. Bunun hesabını sorun. Bizim ödediğimiz vergileri nereye ödüyorsunuz diye sorun. Bunu sorduğunuz zaman hak arayışınız daha güçlü olur bu ülkede” önerisinde bulundu.

Engelli çocuğu olduğu ve yaşlılara bakmak zorunda olduğu için çalışamayan kadınların olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, annelere sosyal güvenlik hakkı verilmesi gerektiğini ve sosyal güvenlik priminin devlet tarafından ödenmesi gerektiğini söyledi.

Taşımalı eğitime de son vereceklerini açıklayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Nerede bir kapatılan okul varsa açacağız. Öğretmen orada olacak, öğrenciler orada olacak. Eğitime önem vermemin temel nedeni eğitimde kadın ağırlığı vardır. Eğitime 10 kişi alınacaksa bunun zaten 7’si kadın oluyor. Yine belediye başkanı arkadaşlarıma söyledim. Yoksul mahallelerden başlayarak bütün mahallelerde kreş açacaksınız. Anne güven içinde çocuğunu getirip kreşe bırakacak ve çalışma hayatına atılacak.”

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