banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "İttifak olarak güçlendirilmiş parlamenter sistem için çalışıyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem için çalışıyoruz. İttifakın bütün bileşenleri olarak çalışıyoruz" dedi.

Politika 01.10.2021, 16:42
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "İttifak olarak güçlendirilmiş parlamenter sistem için çalışıyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem için çalışıyoruz. İttifakın bütün bileşenleri olarak çalışıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazetecilerin yeni anayasaya ilişkin soruları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısına ilişkin olarak, "Kendisine ve büyük bir ihtimalle MHP’ye yaptığı çağrı" ifadelerini kullandı. "Sizin de çalışmanız olacak mı?" sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "Elbette olacak. Var. Güçlendirilmiş parlamenter sistem için çalışıyoruz. İttifakın bütün bileşenleri olarak çalışıyoruz" yanıtını verdi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P