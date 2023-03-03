CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Hiç merak etmeyin, taşlar yerine oturacak"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin, taşlar yerine oturacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile görüştükten sonra, Meclis’teki makamından çıkarken gazetecilere açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu gazetecilere, "Hiç merak etmeyin, taşlar yerine oturacak" şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu, ’Bundan sonra ne olacak?’ sorusuna ise, "Yolumuza devam ediyoruz" cevabını verdi.