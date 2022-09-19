CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Elazığ’da

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli programlara katılmak üzere Elazığ’a geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli programlar çerçevesinde Elazığ’a geldi. Parti üyeleri tarafından kalacağı otel önünde folklor gösterisi ile karşılanan Kılıçdaroğlu’na Kur’an-ı Kerim, Türk bayrağı ve Elazığspor forması hediye edildi. Kılıçdaroğlu, ardından parti üyeleriyle toplantıya katıldı. Toplantıda CHP Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztunç ve Muharrem Erek, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, CHP Elazığ İl Başkanı Çağlar Duran ve parti üyeleri yer aldı.

Yarın da CHP Grup Toplantısı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından temeli atılacak okulun açılışına katılacak olan Kılıçdaroğlu’nun programlarının ardından kentten ayrılması bekleniyor.