CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Deprem bölgelerinde kararlar bir bütün olarak ele alınmalı"

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgelerinde kararların bütün olarak ele alınması gerektiğini söyleyerek "Burada evler yıkıldı, iş yerleri yıkıldı, fabrikalar yıkıldı. Bunun için alınacak kararların bir bütün olarak ele alınması lazım. Bütünlükten uzak kararlar alınırsa yine sağlıklı durum ortaya çıkmaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kahramanmaraş’ta kurduğu koordinasyon merkezinde incelemelerde bulundu, daha sonra şehirdeki Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, ”Kahramanmaraş’ta STK temsilcileri ile bir araya geldik ve sorunlarını dinledik, bu sorunların nasıl çözülebileceğini bana ilettiler. Bizler de bu sorunların çözümüne ilişkin fikirlerinizi ilettik. Kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli programlar mutlaka kamuoyu ile paylaşılması lazım. Kısa vadede esnafın, sanayicinin, tüccarın evi veya iş yeri yıkılanların faiz borçlarının mutlaka silinmesi lazım. Kredi borçlarının ise belirlenecek takvim ile takside bağlanması lazım. Ciddi sorun yaşayan sanayi kuruluşları var, bu sanayi kuruluşlarının en kısa zamanda ayağa kaldırılması gerekiyor. Bu noktada kredilerle desteklenmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Fabrikalara teşvikler verilmeli”

Deprem bölgelerinde yaşanan üretim aksamalarına karşı teşvik verilmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “En önemli sorunların birisi de nitelikli eleman sorunudur. Çok sayıda insan Malatya ve Hatay’ı terk ettiği gibi Kahramanmaraş’ı da terk etti ve bunların çoğu da Kahramanmaraş dışında kalıyorlar. Usta, mühendis gibi birçok nitelikli personel olmadığı için birçok fabrika verimli çalışamıyor ve bazı fabrikalar ise hiç çalışamıyor. Dolayısı ile nitelikli personelin tekrardan dönmesi, fabrikalarda tekrardan iş başı yapması belirli teşviklerle mümkün. Bu teşviklerin verilmesi mümkün olursa insanlar tekrardan gelir işlerinin başına döner” şeklinde konuştu. Deprem bölgesindeki çiftçilerin yem ve gübre sorununun çözüleceğini belirten Kılıçdaroğlu, “Çiftçilerimizin sorunu var, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız bir protokol yaptı. Burada esnafla ilgili, çiftçi ile ilgili bir düzenleme olacak ve Ankara Büyükşehir Belediyemiz kendilerini destekleyecek. Onlara gübre ve yem desteği yapacağız. Kahramanmaraş’a bütün desteğimizi vereceğiz. Devleti yönetenler kısa vadede, orta ve uzun vadede ne yapacaklarını açıklasınlar. Devlet dediğimiz kurum liyakatle yönetilir, devlet dediğimiz şey ülke bir tehlike ile karşı karşıya kaldığımızda neyi nasıl yapılacağını oturur topluma aktarır. Devlet yönetimi ciddiyet ister, günü birlik kararlarla devlet yönetemezsin. Bu anlayış sorunları çözmez, var olan sorunlara da daha yenilerini ekler. Buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum, hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bu sorunların tamamını Millet İttifakı olarak sırtlanacağız. Türkiye güçlü ve yeterli kaynakları olan bir ülkedir. Eğer iyi bir yönetim, halkına hesap veren bir yönetim olursa bütün sorunlar aşılır” ifadelerini kullandı.

Yaşanan deprem sonrası alınacak kararların bütün olarak ele alınması gerektiğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Burada evler yıkıldı, iş yerleri yıkıldı, fabrikalar yıkıldı. Bunun için alınacak kararların bir bütün olarak ele alınması lazım. Bu bütünlükten uzak kararlar alınırsa yine sağlıklı durum ortaya çıkmaz” diyerek sözlerini tamamladı.