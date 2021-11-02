Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dan açıklamalar...

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın geçen Cuma günkü hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk’ü anmamasını eleştiren CHP lideri, “Beni üzen, Diyanet’in ve Genelkurmay Başkanlığı’nı aynı tarihte parlamentodan geçiren Mustafa Kemal Atatürk’ün, Diyanet tarafından anılmamasıdır” dedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca bürokratları bir kez daha uyararak “Anayasa Mahkemesi ve mahkeme kararlarını uygulamayan bürokratlar talimatı kimden aldılarsa, aynı şeyi bir daha yapmasınlar. Yaparlarsa onları devletin bürokrasisinde tutmayacağım, açık söylüyorum” mesajını verdi.

Kılıçdaroğlu’nun sözlerinden satır başları şu şekilde:

“Güzel bir ülkede yaşıyoruz, sıkıntılar var biliyorum. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yok. Beraber bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Cumhuriyetimizin 98. yılını kutladık. 98 yıl geçti. 2 yıl sonra 100. yılını kutlayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti kurarken 'Kimsesizlerin kimsesi' demiştir. Bizim temel amacımız, felsefemiz de bu. Dolayısıyla Mustafa Kemal, irfanı, vicdanı hür olan gençler istemiştir. Bütün gençlere CHP iktidarında özgürlük vaat ediyorum. Onların hayalleri bizim hedefimiz olacak.”

“DİYANET’İN KENDİSİNİ KURAN BİR İRADEYE SAYGI DUYMASI LAZIM”

“Bu süreç içinde beni üzen Diyanet İşleri Başkanlığını ve Genelkurmay Başkanlığı'nı aynı tarihte parlamentodan geçiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in 98. yılında anılmamasıdır. Biz herkesin inancına saygılıyız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran bir iradeye en azından saygı duyulması lazım. Bunların tamamını yapacağız.”

“ANITKABİR’E MUHABİRLER ALINMADI”

Anıtkabir'de bir garabetle karşılaştık. Bazı televizyon kanalları ve gazetecilerin muhabirleri Anıtkabir'e alınmadı. O kararı alınlara söylüyorum. Anıtkabir'de bu ülkenin aslanı yatıyor aslanı. Ne yaparlarsa yapsınlar kendi sonlarını getiriyor. Bu milletin vicdanında derin yaralar açıyor. Bunların tamamını iktidarımızda çözeceğiz.

“BERAAT EDEN KHK’LİLERİ GÖREVLERİNE İADE EDECEĞİZ”

“15 Temmuz Darbe Girişimi oldu. Hep beraber mücadele ettik. İktidarı ve muhalefeti beraber oldu ama birileri 15 Temmuz'u Allah'ın bir lütfu olarak kabul edip milletin ensesinde boza pişirmeye başladı. KHK ile ihraç edilip hakkında beraat kararı verilenler, göreve iadesi karar verilenlerin tamamını görevlerine iade edeceğiz. Biraz sabretsinler, geliyor gelmekte olan, az kaldı.”

“AYNI ŞEYİ YAPMASINLAR”

“AYM kararlarını uygulamayan bürokratlar talimatı kimden aldılarsa, aynı şeyi yapmasınlar. Yaptıkları taktirde onları devletin bürokrasisi içinde tutmayacağım açık ve net söylüyorum.”

“128 MİLYAR DOLARI HANGİ KURDAN SATTINIZ?”

“Adalet yok ama adaletle beraber ahlak kavramı da çok önemlidir. Yanına bir de liyakati ilave etmemiz lazım. Defalarca dile getirildi ve söylendi. Türkiye'nin bütün sıkıntıları dillendirildi. Bir baktık ki Merkez Bankası'nda 128 milyar dolar buharlarmış. Kime sattınız, hangi kurdan sattınız, hangi güç bunu bakanlık aracılığıyla sattı diye sorduk. Cevabı hiç alınmadı ama bulacağız. AK Parti'nin grup başkanvekili bir açıklama yapıyor, "128 milyar dolar, pandemi krizi çerçevesinde, ülkemizde evlerine kapanan, işyerleri kapanan, faaliyetlerine devam etmeyen, işsiz kalan işçilere destek olmak üzere bu ülkenin insanlarının menfaatine harcanmıştır” diyor. Açık ve net yalan söylüyorsunuz. Keşke mahkemeye verse de bu dosyayı mahkemeye versek. Yalanın hangisini söylüyorum. Pandemi 2019'da başlamadı. Bu kadar atılmaz.”

BAHÇELİ'YE YANIT: HİÇ DEĞİLSE VATANDAŞLA MUHATAP OLURLAR

“Milleti perişan ettiler. Bugün sayın Bahçeli, 'Anadolu'ya milletvekillerini göndereceğim CHP'yi ne yapıyor' diye demiş. Çok memnun oldum, hiç değilse vatandaşla muhatap olurlar. Ben söyleyeyim pazara, ayakkabı tamircisine, işsize sorsunlar 'Bu CHP ne yapıyor?' diye. CHP ile gurur duyuyorum. Demek ki Cumhur İttifakı'nın ortağına da yol açıyoruz.

Temmuz 2021 rakamları. 7 milyon 578 bin 123 kişi asgari ücretin 3'te 1'i kadar gelir elde ediyor. Geliri çok düşük olduğu için bunların sosyal güvenlik primini devlet ödüyor. Erdoğan'ın bu rakamlardan haberi var mı? Cumhur İttifakı'nın bu rakamlardan haberi var mı? Bu iktidar halkın, fakirin, çiftçinin, emeklinin yanında değil. Bu iktidarın yeri Türkiye'deki ve Londra'daki tefecilerdir.”

AK PARTİ-MHP’YE OY VERENLERE SESLENDİ

“Çiftçilere de ihanet ediyorlar. Buğdayı ton başına 2 bin 250 liradan alıyoruz. Dışardan buğday alıyoruz. 3 bin 343 lira ödüyoruz. Dışardaki çiftçiye Yüzde 48 daha fazla ödüyoruz. Nohutu 4 bin 50 liradan alıyoruz, dışarıdan tonunu 9 bin liradan alıyoruz. Yeşil mercimek 4 bin 150 liradan alıyor dışarıdan 12 bin 160 liradan alıyoruz.

AK Parti'ye ve MHP'ye geçmişte oy veren, ya da oy vermeye devam edeceğini söyleyen vatandaşlara sesleniyorum. Bu hükümet bizim çiftçimize mi çalışıyor yabancıların çiftçisine mi çalışıyor?”