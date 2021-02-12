CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Covid-19 aşısı oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selma Kılıçdaroğlu, Covid-19 aşısı oldu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve eşi Selma Kılıçdaroğlu, Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum" dedi.