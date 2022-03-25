banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Haftanın son gününde piyasalarda durum ne?
Haftanın son gününde piyasalarda durum ne?
Bu sabah akaryakıt zammı ile güne merhaba dedik!
Bu sabah akaryakıt zammı ile güne merhaba dedik!
Türkiye'de hangi şehirde kaç milletvekili var?
Türkiye'de hangi şehirde kaç milletvekili var?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Çiftçiye 2 yıl faizsiz kredi açılmalı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ziraat veya kamu veya bütün bankaların devreye girerek üreticiye en az iki yıl faizsiz kredi açması lazım. Ukrayna-Rusya savaşı uzun sürerse üçüncü yıl devreye girebilir. Böylece sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmiş olur. Yani böylece kendi çiftçisini, üreticisini, domatesçisini ezdirmemiş olur" dedi.

Politika 25.03.2022, 14:08
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Çiftçiye 2 yıl faizsiz kredi açılmalı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ziraat veya kamu veya bütün bankaların devreye girerek üreticiye en az iki yıl faizsiz kredi açması lazım. Ukrayna-Rusya savaşı uzun sürerse üçüncü yıl devreye girebilir. Böylece sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmiş olur. Yani böylece kendi çiftçisini, üreticisini, domatesçisini ezdirmemiş olur" dedi.

‘Büyük Örgüt Buluşması’ için Antalya’ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kumluca Expo Domates İhtisas Fuarı’nın açılışına katıldı. Kumluca Toptancı Hali’nde düzenlenen fuarda konuşan Kılıçdaroğlu, çiftçinin yüzü gülüyorsa herkesin yüzünün de güleceğini vurgulayarak, tarımın artık stratejik bir sektör olduğunun altını çizdi. Çiftçinin yüzünün gülmemesi halinde kimsenin rahat edemeyeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Pandemi gerçeği bize gösterdi ki tarımı olmayan, tarımı gelişmemiş bir ülke bir şekliyle açlığa mahkum olabilir ve temel ürünlerini dışarıdan getirmek zorunda kalabilir. Toprağımız, suyumuz, güneşimiz, çalışkan insanlarımız var. O zaman biz neden buğdayı, arpayı, mercimeği, pamuğu, canlı hayvanı, eti dışarıdan getiriyoruz. Bu soru temel bir sorudur ve bu soruyu bütün üreticilerimizin düşünmesi lazım. Değerlerimiz, imkanımız, bereketli toprağımız ve çalışkan insanlarımız var. O zaman neden dışarıdan getiriyoruz, neden bir açlık, yoksulluk kriziyle karşı karşıya kalıyoruz? Bunu hepinizin düşünmesini isterim” diye konuştu.

"Çözümün adresi siyaset kurumdur"

Çözümsüz bir sorunun olmadığına değinen Kılıçdaroğlu, ”Sorunu nasıl çözersiniz. Sorunu çözmekte samimiyseniz, sorunu yaşayanı dinleyeceksiniz. Başkanları, çiftçiyi, üreticiyi çağıracaksınız derdini dinleyeceksiniz. Masa başında sorun çözülmez, alana ineceksiniz, sorunu öğreneceksiniz ki soruna neşter atıp, çözebilesiniz. Sorunu çözmek kolaydır ama sorunu çözmek için önce sorunun ne olduğunu bilmek lazım. Elbette sorun var. Zamları siz de biliyorsunuz, gübreye, naylona, ilaca, gübreye, elektriğe bütün bunları biliyoruz artık. Nasıl aşacağız, çözeceğiz bunları? Çözümün adresi siyaset kurumudur, siyaset çözecek bunu. Siyaset kurumu akılla, bilgiyle, birikimle çözecek. Sorunu yaşayanı dinleyecek ve sorunu çözecek” ifadelerine yer verdi.

"Tarımda planlamamız yok"

“Zam yapıldı mı evet, iyide bu ürünü alacak vatandaşın cebinde parası yoksa ürünü nasıl alacak?” diyen Kılıçdaroğlu, “Sorun bir yumağa dönüşürse çözümü daha da zor olur. Sorunu başlangıçta tespit ederseniz sorunu kısa süre içinde çözersiniz ve sorun derinleşmez. Bir devletin planlama yapması lazım, kim hangi ürünü ekecek. Bizim planlamamız yok. Bu sene soğan, patates çok iyi hep beraber patates, soğan ekiyoruz. Bir sene sonra bakıyoruz iflas. Oysa devletin havza bazlı planlama yapması lazım. Planlama yapılınca herkes üretir, kazanır, alın teri döker ve evine huzur içinde gider. Dışarıdan ürün almayız, tam tersine dünyanın bütün ülkelerine ihraç ederiz. Sanki Türkiye’de bütün araziler ekiliyor, herkes çalışıyor, efendim gidip biz Afrika’da arazi kiralıyoruz, Afrika’da ekeceğiz, üreteceğiz. Ya Türkiye’de üretmeyecek miyiz? Bu ülkede olması lazım. İşin özeti şu; maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat, tarımdaki sihirli formül budur. Bunun altına indiği andan itibaren devlet olarak ben alacağım, çünkü çiftçinin zarar etmesini istemiyorum diyecek. Böyle olduğu takdirde çiftçi zarar etmez” açıklamasında bulundu.

"Üreticinin hakkı ve hukuku korunmalı"

“Domates üretiyorsunuz, bir ihtisas borsası kuruyorsunuz, hedefe kilitleniyorsunuz. Kumluca’nın domatesini Türkiye’de değil sadece dünyada tanıtmak istiyorsunuz” diyen Kılıçdaroğlu, “Organik domates üretiyorsunuz ve dünyanın her tarafında kabul görür. Ama daha çok Rusya ve Ukrayna’ya satıyorsunuz. Şimdi orada savaş çıktı, malınızı sattınız, büyük kısmını gönderdiniz, ihracatçı alacağının yaklaşık 80 milyon dolarını alamadı. Şimdi burada iktidarın devreye girmesi lazım. Üreticinin hakkını, hukukunu koruması lazım. Mal geldi mi, gümrüğü geçti mi, tüketildi mi, alındı mı alındı, o zaman 80 milyon doları bana vereceksiniz. Kim, hangi ülkeye ihraç etmişseniz o ülkenin siyasi otoriteleriyle oturup bu sorunu çözmek zorundasınız. Bu sorun çözüldüğünde ihracatçı alıp, üreticinin hakkını teslim edecek. Eğer bu olmazsa birinci sorun çıkıyor. İkinci sorun güzel, dünya çapında domatesleriniz var. Ukrayna, Rusya’ya da ihraç ediyorsunuz. Hatta üretim ve talepte artıyor. Ama eskiden paranızı dolar olarak alıyordunuz, şimdi savaş nedeniyle size dolar değil ruble vereceğiz diyorlar. ABD doları karşısında ruble giderek değer kaybediyor. Onun değer kaybetmesi de bir anlamda üreticinin hakkını alamaması demektir. O zaman makul bir parite üzerinden ihracatçının hakkının ödenmesi için siyasal iktidarın devreye girmesi lazım” dedi.

"Çiftçiye en az 2 yıllık faizsiz kredi açılması lazım"

Bazı bankaların, özellikle özel bankaların rubleyi alıp, çok daha düşük bedel karşılığı ödeme yaptığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “İyi de kardeşim ben hakkımı istiyorum. Bunun için de Ukrayna ve Rusya’yla ilişkilerin de devam etmesi lazım. Özel bankalar sizin hakkınızı ödemiyorsa kamu bankalarının devreye girmesi lazım. Adı ne Ziraat Bankası. Çiftçinin bankası değil mi, çiftçi zorda ve Ziraat Bankası’nı devreye koymanız lazım. Bankaların devreye girip belli makul parite üzerinden çiftçinin hakkının ödenmesi gerekiyor. Üçüncü sıkıntı, ihracatçı 80 milyon dolarını alamıyorsa çiftçiye parasını ödeyemeyecektir. Ziraat veya kamu veya bütün bankaların devreye girerek, üreticiye en az iki yıl faizsiz kredi açması lazım. Savaş uzun sürerse üçüncü yıl devreye girebilir. Böylece sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmiş olur. Yani böylece kendi çiftçisini, üreticisini, domatesçisini ezdirmemiş olur. Görevini yapmış olur. Sosyal devlet dediğiniz budur. Üreticinin alın terinin yanında duran devlete diyoruz ”diye konuştu.

"Çiftçi gülerse herkes güler"

CHP’nin hep eleştirileriyle gündeme geldiğini ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, “Bize hep derlerdi ki şu CHP var ya CHP hep eleştirirler. Hepinizin huzurunda bu sorunun nasıl çözülmesi gerektiğini üç ayrı öneriyle kamuoyuyla paylaştım. Sizin nasıl hakkınızı savundum. Söylediğim hiçbir şey havadan değil. Efendim paramız yok diyebilirler. Hayır efendim bu bir siyasi tercihtir, elin oğluna gelince dünyanın parasını veriyorsun, çiftçiye gelince niye vermiyorsun. Elin oğluna gelince dolar bazında garanti veriyorsun. Bir de vergiye tabi tutmayacağım diyorsun, e çiftçi hem üretiyor, hem vergi veriyor, ihracat yapıyor, ülkeye dolar getiriyor. Daha ne istiyorsun sen. Kimi destekleyeceksin havadan para kazananı değil, çiftçiyi, üreteni, alın teri dökeni kazandıracaksın. O kazandığı zaman hepsi güler. Çiftçi gülüyorsa hepimiz güleceğiz, sevineceğiz” dedi.

"211 milyar TL ödenmedi"

Tarımın stratejik sektör olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, “Arabanız, buzdolabınız, çamaşır makineniz, koltuğunuz olmayabilir ama günde üç kez yemek yemek zorundasınız. Karnınızı kim doyuracak çiftçi ve o sektöre önem vermek lazım. ‘Para yok diyecekler’ para var kardeşim. Çiftçinin hakkı var. Tarım Kanunu madde 21, ne diyor; her yıl çiftçi milli gelirin en az yüzde 1’i oranında destek verilir, vereceksin diyor. Bugüne kadar verilmedi. Çiftçinin iktidardan 211 milyar TL alacağı var. Çiftçi şimdi zor durumda. Bunun nedeni ne? Kendi iradesinin dışında gelişen olay, Ukrayna-Rusya savaşı. O savaşta her ülke kendi halkını koruyor, sen de kendi halkını koruyacaksın. Senin görevin o üreteni koruyacaksın. 211 milyar TL bugüne kadar ödenmedi. Fazla bir şey tutmaz. Hesabını yaparsın, zarar hesabını yaparsın, mal başka ülkeye satılmazsa o sorunu çözersin, sosyal devletin gereğini yaparsın. Diyorlar ya öneri gelmez, bunlar hep eleştiriler diye” dedi.

"Çözülemeyecek sorun yok"

Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu olmadığının atlını çizen Kemal Kılıçdaroğlu, ”Akılla, bilgiyle, birikimle, istişare ile çözülür. Danışmak çok önemlidir. Sorunu çözmek isterseniz, Kumluca’dan beş kişiyi çağırırsınız, ya sorun varmış bana anlat nasıl çözülür, aklında çözüm var mı dersiniz, size anlatırlar ve sorun çözülür. Bu fuar Kumluca’ya bereket ve huzur getirsin. Türkiye’nin bütün coğrafyasında güzel fuarlar yapılsın. Çünkü fuarlar alın terinin sergilendiği yer demektir. Fuar demek çiftçinin ürettiği ürünlerin sergilenmesi demektir. Fuar özgüven demektir. Fuarı gerçekleştiren bütün başkanlara, herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir’den çiftçiye destek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, Türkiye’de örtü altı yetiştiriciliğinde ilk sırada olan Antalya’nın tarımda da ülkenin yüzde 50’i ihtiyacını karşıladığını belirtti. Üretim maliyetlerinin yüksek olmasının üreticinin belini büktüğünü söyleyen Böcek, “Bu yüksek girdi maliyetleri tüketicimize de yansımaktadır. Üretici desteklenmelidir. Çiftçinin sorunlarını biliyorum. Alın terini, emeğinin hakkını en iyi anlayanlardan biriyim. Yerelden kalkınma projeleri uygulamaya tarımda çarkların dönmesi için gayret ediyoruz. Sulamada enerji kapalı devre sulama sitemi, ekipman ve ürün desteği gibi birçok projeyi hayata geçirdik. Çevre dostu uygulamalar ile tarımı geleceğe taşıyoruz. Vahşi sulama ile mücadele ediyoruz” dedi.

Fuarın açılış kurdelesini kesen Kılıçdaroğlu, daha sonra stantları ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve CHP Antalya milletvekilleri de eşlik etti.

Yorumlar (0)
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19