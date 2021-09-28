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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bilecik’te temaslarına başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birtakım ziyaret, toplantı ve toplu açılışlar için Bilecik’e geldi.

Politika 28.09.2021, 12:01
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bilecik’te temaslarına başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birtakım ziyaret, toplantı ve toplu açılışlar için Bilecik’e geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Burada Kılıçdaroğlu’nu, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve partililer karşıladı. Kılıçdaroğlu, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’dan belediye hizmetleri ve Çarşı Projesi hakkında bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, buradan ilçedeki bir otelde kanaat önderleri, muhtarlar, STK temsilcileriyle buluşacak, ardından esnaf ziyareti yapacak. Kılıçdaroğlu, Bozüyük ziyaretlerinin ardından Bilecik Belediyesini ve esnafı ziyaret edecek, ardından da Atatürk Parkı ve belediyenin tüm yatırımlarının toplu açılışını yapacak. Kılıçdaroğlu, son olarak burada halka seslenecek.

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