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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Beylikdüzü’nü ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü’nde Yaşam Vadisi ve Galeri Beylikdüzü’nü ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün de katıldığı ziyarette müzik etkinliği, galeri gezisi ve projeler hakkında bilgiler aldı.

Politika 24.06.2022, 19:40
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Beylikdüzü’nü ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü’nde Yaşam Vadisi ve Galeri Beylikdüzü’nü ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün de katıldığı ziyarette müzik etkinliği, galeri gezisi ve projeler hakkında bilgiler aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Beylikdüzü’nde bir dizi programa katıldı. Program çerçevesinde Yaşam Vadisi’ne gelen Kılıçdaroğlu, burada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yapılan projeler hakkında bilgiler aldı. Kılıçdaroğlu daha sonra yanındaki heyetle birlikte Yaşam Vadisi’ni dolaştı. CHP’li heyet, daha sonra Beylikdüzü Galeri Ekrem İmamoğlu Koleksiyonu’nu gezerek koleksiyondaki eserleri inceleyip vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra bölgeden ayrıldı.

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