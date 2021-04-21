CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü’nde 23 çocuk parkının açılışına katıldı

Beylikdüzü’nde 23 çocuk parkının açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “23 Nisan’ın temel felsefesi, birlikte yaşamak ve farklı görüşlere hoşgörüyle bakmaktır” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla beraber Beylikdüzü’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 23 adet çocuk parkının açılışına katıldı.

Açılışta konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çocuk parklarının önemine değinerek bugüne kadar İstanbul’a hizmet eden tüm belediye başkanlarının şükranla anılmasını gerektiğini ifade etti.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, açılış konuşmasının ardından protokolle 23 Çocuk Parkı’nın açılışını butona basarak gerçekleştirdi.

“Bu bayramı 7’den 70’e hepimiz kutluyoruz”

Bu bayramı 7’den 70’e herkesin kutladığını ifade eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “23 Nisan, evet çocuklarımız kutluyor bu bayramı ama 7’den 70’e hepimiz kutluyoruz. 23 Nisan’ın çocuklar için bayram ilan edilmesi aslında bir umudun yeşermesi demektir. Bir umuda çocuklarımızın adım atması demektir. Geleceğe umutla bakması demektir. Karamsarlığı onların gönüllerinden almak demektir. Beraber yaşamak birlikte yaşamak ve farklı görüşlere hoşgörüyle bakmaktır. 23 Nisan’ın temel felsefesi budur zaten” dedi.

“Hepimiz o çocuk ruhumuzla bu bayramı kutlayacağız”

Mustafa Kemal Atatürk’ün bu bayramı hediye etmesinin muazzam bir şey olduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Geleceğimiz olan çocuklarımıza ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyada böylesi güzel bayramı hediye etmesi bir tek bize nasip olmuştur. Böylesi güzel bir bayramı hediye etmesi muazzam bir şey. Hepimizin o çocuk ruhuyla bu bayramı kutlayacağımızı biliyorum. Aynı zamanda çocukları olan sorumluluğumuzla kutlayacağız. Şimdiden 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Bayramınız kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Öte yandan, parkların açılışının ardından ilçede kreş, kütüphane ve cami, Sivas Kongre Merkezi, Gençlik Evi ve Kütüphane projelerinin temelleri de atıldı.