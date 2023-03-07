CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Benim görevim de bu sorunları dillendirmek"

Kılıçdaroğlu makamına girerken gazetecilerin sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu, Türkiyenin çok sorunları olduğunu belirterek, “Yönetime talip olmak sorunların çözümüne de talip olmak demektir. İyi bir caba ve emekle bu sonuçların tümü çözülebilir. Toplum çok ayrıştı, buradan çıkarmak gerekiyor. Siyasetçinin halkına, halkın da siyasetçiye güvenmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Yol haritası nasıl olacağına dair soruya Kılıçdaroğlu, “Önce deprem bölgesine tekrar gideceğim. 4.kez gideceğim. Her aşamada sorunun tümü değişiyor. Benim görevim de bu sorunları dillendirmek. Şu anda sağlıklı bir çözüm üretildiğini görmüyoruz. Biz çözeceğiz çalışmamız var” dedi.