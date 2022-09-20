CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Ankara’da oturduk, nutuklar attık ’bize oy verin’ dedik”

Elazığ’da vatandaşlara seslenen ve öz eleştiri yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ankara’da oturduk, nutuklar attık ’bize oy verin’ dedik. Siz de vermediniz, haklısınız” dedi.

Programları çerçevesinde Elazığ’a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısının ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, öz eleştiri yaptı. Kılıçdaroğlu açıklamasında, “Elazığ’ın bu bölge için ne kadar değerli bir kent olduğunu biliyorum. Elazığlıların gücünü ve çalışkanlığını da biliyorum. Burada oyumuzun düşük olduğunu da biliyorum. Oyumuzun düşüklüğü kabahati sizlerde değil bizde. Yani Cumhuriyet Halk Partisi’ndedir. Gelmedik, oturmadık, konuşmadık, çayınızı içmedik, yemeğinizi yemedik. Ankara’da oturduk, nutuklar attık ’bize oy verin’ dedik. Siz de vermediniz, haklısınız. Şimdi Türkiye coğrafyasını adım adım geziyorum. Şimdi geliyorum, oturuyorum, konuşuyorum, dertleşiyorum. Her bir sorunuza samimi olarak cevap veriyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztunç ve Muharrem Erek, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Elazığ İl Başkanı Çağlar Duran ve parti üyeleri eşlik etti.