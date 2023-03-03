CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan açıklama: "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hiç merak etmeyin, taşlar yerine oturacak” dedi.

Kılıçdaroğlu, TBMM’de Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile görüştükten sonra TBMM’deki makamından çıkarken gazetecilere açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, gazetecilere, “Hiç merak etmeyin, taşlar yerine oturacak” dedi.

Kılıçdaroğlu, bundan sonra ne olacak sorusuna ise, “Yolumuza devam ediyoruz” cevabını verdi.